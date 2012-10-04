استان یزد در آینده نزدیک شاهد فعالیت بندر خشک خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی صاحب محمدی در جریان بازدید از پروژه دو خطه کردن راه آهن بافق - میبد - اردکان - زرین شهر، اظهار داشت: این پروژه به طول 520 کیلومتر مهمترین پروژه شبکه ریلی کشور در راستای افزایش ظرفیت بار و تامین مواد اولیه کارخانه‌های فولاد از استان‌های کرمان و یزد خواهد بود.

وی افزود: زیرسازی فاز اول این پروژه عظیم ملی به طول 50 کیلومتر طی سه ماه آینده به اتمام خواهد رسید و ریل گذاری آن در 2 ماه آتی آغاز خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از شروع عملیات اجرایی زیرسازی مابقی این پروژه تا میبد تا 2 ماه آینده خبر داد و عنوان کرد: استان یزد با اجرای پروژه بافق - زرین شهر با اضافه کردن 180 کیلومتر به شبکه ریلی خود، نقش مهمی را در حمل بار و توسعه فعالیت‌های بخش ریلی کشور و توسعه اقتصادی و صنعتی استان و منطقه به عهده خواهد داشت.

وی همچنین شروع به کار این پروژه را باعث ایجاد کمربندی برای استان در راستای عدم ورود قطارهای باربری و مسافربری استان‌های دیگر به استان یزد دانست.

استاندار یزد نیز حمایت از پروژه‌ها و تامین قطارهای مسافربری استان از سوی راه آهن جمهوری اسلامی ایران را مطلوب توصیف کرد.

محمدرضا فلاح‌زاده همچنین از احداث و راه اندازی 7 زیر گذر و رو گذر ریلی در شهرستان‌های یزد، صدوق، میبد و بافق خبر داد.

وی صدور مجوز بند خشک در استان یزد را به دلیل وجود استان در چهار راه ریلی و جاده‌ای کشور بسیار مهم ارزیابی کرد.