  1. سیاست
۱۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۳

اعلام آمادگی دفتر تحکیم وحدت برای برگزاری مناظره الیاس نادران با وزیر اقتصاد

دفتر تحکیم وحدت آمادگی خود را برای برگزاری مناظره بین الیاس نادران و سید شمس الدین حسینی اعلام کرد.

مهدی امیریان دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت درگفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه دفتر تحکیم وحدت آماده برگزاری مناظره بین الیاس نادران و سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی است، افزود: ما آمادگی خود را برای مناظره بین الیاس  نادران و وزیر اقتصاد و دارائی اعلام می کنیم و حاضریم این مناظره را در یکی از دانشگاه های سراسری برگزار کنیم.

وی در ادامه با بیان این که با برگزاری این مناظره به دنبال حاشیه سازی نیستیم، افزود: آنچه برای ما به عنوان یک تشکل دانشجویی  مهم می باشد، پاسخگویی مسئولین است از این رو امیدواریم وزیر امور اقتصادی و دارائی و یا یکی از مسئولین بلند  پایه تیم اقتصادی دولت آمادگی خود را برای حضور در این مناظره اعلام کنند.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه کارشناسان ارشد اقتصادی آمادگی خود را برای حضور در این مناظره اعلام کرده اند، گفت: تا آنجا که من درجریانم و با برخی از این چهره های شاخص من  جمله احمد توکلی، الیاس نادران، محمد خوش چهره و مصباحی مقدم صحبت کردم، آنها آمادگی خود رابرای شرکت دراین مناظره اعلام کرده اند از این رو امیدوارم تیم اقتصادی دولت نیز این دعوت را بپذیرد و حاضر شود در محیط علمی به سوالات و ابهامات دانشجویان پاسخ دهد.

گفتنی است با توجه به نوسانات اقتصادی وافزایش قیمت طلا و ارز، الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی خود را برای مناظره با سید شمس الدین حسنی وزیر امور اقتصادی و دارائی و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده بود.

کد مطلب 1712209

