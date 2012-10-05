  1. جامعه
۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

حضور بهیاران در بخش مراقبتهای ویژه آسیب زاست

حضور بهیاران در بخش مراقبتهای ویژه آسیب زاست

رئیس انجمن پرستاری ایران با عنوان این مطلب که نمی توان استفاده از بهیار در مراکز درمانی را کتمان کرد، اظهارداشت: حضور بهیاران در بخشهای مراقبتهای ویژه می تواند برای بیمار آسیب شود.

دکتر ابوالفضل جاریانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شرح وظایف بهیاران در صفحه 11 کتابی که در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد، قید شده است و همه بهیارانی که شاغل هستند و یا اینکه می خواهند به مراکز درمانی ورود کنند، باید با این شرح وظایف آشنا باشند.

وی به اعلام برخی از شرح وظایف بهیاران اشاره کرد و افزود: کمک در امر پذیرش بیمار، تامین نیازهای بهداشتی بیمار، آماده کردن مراقبتهای اولیه ، برقراری ارتباط و اهمیت دادن به حقوق بیماران و همراهانش، توانبخشی بیمار و... به عنوان بخشی از وظایف بهیاران تعریف شده است.

جاریانی با عنوان این مطلب که نمی توان حضور بهیاران در بیمارستانها را کتمان کرد، گفت: نباید رفتاری انجام دهیم که به خاطر کمبود نیروی پرستاری، از بهیار استفاده کنیم.

رئیس انجمن پرستاران ایران تاکید کرد: اعتقاد دارم که پرستاری یک علم است و کسی نمی تواند جایگزین کسی شود. بلکه همه باید در راستای ارتقای کیفیت سلامت جامعه گام برداریم.

وی با اعلام اینکه بهیاران می توانند در مراقبتهای اولیه و عمومی از بیماران مشارکت داشته باشند، افزود: بخشهای ویژه بیمارستانی نیازمند پرستار ماهر و مجرب و تحصیل کرده است. بخشهای آی سی یو، سی سی یو، اورژانس و... از جمله جاهایی هستند که حضور بهیار می تواند برای بیمار آسیب شود.

جاریانی گفت: حتی اگر شده از اعضای هیئت علمی دانشگاهها برای ورود به بحث بالین استفاده کنیم، نباید اجازه دهیم جان بیمار به خطر بیافتد.

کد مطلب 1712210

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها