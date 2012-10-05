حضور بهیاران در بخش مراقبتهای ویژه آسیب زاست

دکتر ابوالفضل جاریانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شرح وظایف بهیاران در صفحه 11 کتابی که در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد، قید شده است و همه بهیارانی که شاغل هستند و یا اینکه می خواهند به مراکز درمانی ورود کنند، باید با این شرح وظایف آشنا باشند.

وی به اعلام برخی از شرح وظایف بهیاران اشاره کرد و افزود: کمک در امر پذیرش بیمار، تامین نیازهای بهداشتی بیمار، آماده کردن مراقبتهای اولیه ، برقراری ارتباط و اهمیت دادن به حقوق بیماران و همراهانش، توانبخشی بیمار و... به عنوان بخشی از وظایف بهیاران تعریف شده است.

جاریانی با عنوان این مطلب که نمی توان حضور بهیاران در بیمارستانها را کتمان کرد، گفت: نباید رفتاری انجام دهیم که به خاطر کمبود نیروی پرستاری، از بهیار استفاده کنیم.

رئیس انجمن پرستاران ایران تاکید کرد: اعتقاد دارم که پرستاری یک علم است و کسی نمی تواند جایگزین کسی شود. بلکه همه باید در راستای ارتقای کیفیت سلامت جامعه گام برداریم.

وی با اعلام اینکه بهیاران می توانند در مراقبتهای اولیه و عمومی از بیماران مشارکت داشته باشند، افزود: بخشهای ویژه بیمارستانی نیازمند پرستار ماهر و مجرب و تحصیل کرده است. بخشهای آی سی یو، سی سی یو، اورژانس و... از جمله جاهایی هستند که حضور بهیار می تواند برای بیمار آسیب شود.

جاریانی گفت: حتی اگر شده از اعضای هیئت علمی دانشگاهها برای ورود به بحث بالین استفاده کنیم، نباید اجازه دهیم جان بیمار به خطر بیافتد.