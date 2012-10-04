پلیس قرقیزستان سه نماینده را در ارتباط با حمله به دفاتر دولتی بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، پلیس قرقیزستان امروز پنجشنبه سه عضو پارلمان را که تظاهرات روز گذشته معترضین به عدم ملی شدن بزرگترین معدن طلای قرقیزستان در پایتخت این کشور را سازماندهی کرده بودند، بازداشت کرد.

همچنین در جریان تظاهرات حمله روز گذشته معترضین به پارلمان و دفاتر دولتی در قرقیزستان 10 نفر زخمی شدند که خواستار استعفای نخست وزیر و چند تن از مقامات ارشد دولتی بودند.

تظاهرات معترضین به عدم ملی شدن بزرگترین معدن طلای قرقیزستان در پایتخت این کشور به خشونت کشیده شد. معترضین خواستار ملی شدن معدن "کومتور" در شرق قرقیزستان هستند که بزرگترین معدن طلای منطقه آسیای میانه به شمار رفته و امتیاز بهره برداری از آن هم اکنون در دست یک شرکت کانادایی است.