به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا میرحیدری پیش از ظهر پنج شنبه درجلسه شورای اداری استان که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: برنامههای خوبی از سوی معاونت سیاسی امنیتی استانداری برای تقویت عفاف و حجاب در استان تدوین شده که جا دارد هیئت نظارتی در این خصوص تشکیل شود تا اجرای این برنامهها را با دقت رصد کند.
وی با تاکید بر اینکه باید به موضوع آموزش به عنوان رکن اصلی نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه توجه ویژهای داشت افزود: باید تاکید برنامهها با محوریت خانوادهها باشد چرا که دشمنان همه توانشان را برای از هم پاشیدگی بنیان خانوادها به کار گرفتهاند.
جانشین فرمانده انتظامی قم همچنین عنوان کرد: بحث عفاف و حجاب را نباید تنها منحصر به بانوان دانست که جای برنامههایی برای تقویت فرهنگ عفاف و حجاب آقایان در برنامههای اعلام شده خالی است.
نیروی انتظامی با بیحجابهایی که به نظام دهن کجی میکنند برخورد جدی کند
رئیس دفتر وزارت خارجه در قم نیز در این جلسه با بیان اینکه فرهنگ قم متأثر از فضای عمومی کشور است افزود: به عنوان نمونه فیلمی در تهران تولید و در قم هم اکران میشود که در این فیلم بازیگران ازبی حجابی ظاهری و کلامی دارند و مسئله اختلاط مردان از زنان نیز در آنها ترویج میشود.
حمید مکارم عنوان کرد: موضوع حجاب و عفاف نباید تنها به پوشش موی خانمها خلاصه کرد که صدا و سیما هم در این زمینه رسالت سنگینی برعهده دارد اما متاسفانه در برخی از فیلمها و سریالهای تولیدی به این موضوع توجه نمیشود و هنجارشکنیهایی به نمایش در میآید که آثار نامطلوبی بر جامعه میگذارد.
وی گفت: در کنار برنامههای ارشادی، وظیفه نیروی انتظامی نیز در برخورد با کسانی که با بیحجابی خود نسبت به نظام دهن کجی میکنند باید برجستهتر شود.
ادارت توجه به حجاب و عفاف را از خود شروع کنند
رئیس ستاد اقامه نماز استان قم نیز در این جلسه با بیان اینکه موضوع عفاف و حجاب از ماموریتهای اصلی انقلاب و از دستورات روشن اسلام است افزود: باید در راستای توجه بیشتر افراد به این مسئله مهم قوانین و ضوابطی در نظر گرفته شود.
حجت الاسلام احمد احسانی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی باید توجه به موضوع عفاف و حجاب را از خود شروع کنند افزود: متاسفانه در برخی از ادارت مشاهده میشود که این موضوع مهم به عنوان یک مسئله فرعی و جنبی توجه میشود.
قم - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده انتظامی استان قم از خانواده به عنوان رکن اصلی نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه یاد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا میرحیدری پیش از ظهر پنج شنبه درجلسه شورای اداری استان که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: برنامههای خوبی از سوی معاونت سیاسی امنیتی استانداری برای تقویت عفاف و حجاب در استان تدوین شده که جا دارد هیئت نظارتی در این خصوص تشکیل شود تا اجرای این برنامهها را با دقت رصد کند.
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