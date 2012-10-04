اقتدار نیروی انتظامی عامل رعب و وحشت دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رجایی امنیت را یکی از مهمترین نیازهای هر جامعه دانست و اظهار داشت: اقتدار نیروی انتظامی در جامعه باید موجب امنیت انسانهای مومن و موجب رعب و وحشت در دل دشمنان و زورگویان باشد.

وی با بیان اینکه لحظه لحظه خدمت به نظام و مردم لذت بخش است تصریح کرد: همه فعالین نیروی انتظامی باید عاشقانه و خالص خدمت کنند.

وی تاکید کرد: نیروی انتظامی باید در مسیر الهی واخلاقی گام بردارد و محکم و استوار و مردمی باشد.

فرماندار میبد در ادامه با اشاره به شرایط منطقه و توطئه‌های استکبار گفت: از آنجا که بیداری اسلامی نشات گرفته از انقلاب اسلامی ایران است؛ اسرائیل و آمریکا با تمام توان و ظرفیت خود به دنبال به چالش کشیدن ایران اسلامی هستند.

رجایی سازمان‌‌های بین المللی را ابزار دست قدرت‌های بزرگ عنوان کرد وافزود: سازمان‌های بین المللی که باید مجری حفظ امنیت جهانی وعدالت گستری باشند؛ ابزار دست قدرت‌های بزرگ شده اند.

وی ادامه داد: همه کشورها حق دارند برای خود تصمیم بگیرند اما غرب و صهیونیست می خواهد این حق و امنیت را از مردم سلب کند.

وی با اشاره به نقش آفرینی انقلاب اسلامی در منطقه گفت: هر روز که از عمر انقلاب اسلامی ایران می گذرد از عمر استکبار کم می شود.

فرماندار میبد اظهار داشت: امروز انقلاب اسلامی ایران در دنیای اسلام و مستضعفین الگو شده است.