نیروهای امنیتی و نظامی آرژانتین در اقدامی بی سابقه راهی خیابانها شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، هزاران نفر از نیروهای نظامی و پلیس آرژانتین تظاهرات بی سابقه ای را در اعتراض به کاهش دستمزدها به میزان 30 تا 60 درصد برگزار کردند.

تظاهرات روز چهارشنبه باعث شد تا دولت آرژانتین 10 نفر از فرمانده های امنیتی و پلیس این کشور را بازنشسته کند.

در همین حال یکی از مقامات ارشد دولتی که خواست نامش فاش نشود، گفت: کاهش دستمزدها اقدامی اشتباه است.

"خوان مانوئل آبال مدینا" یکی از فرمانده های ستاد مشترک ارتش آرژانتین ضمن آنکه از پرداخت معوقه های افسران ارتش در آینده نزدیک خبر داد، کاهش دستمزدها را اقدامی فاجعه بار برای دولت خواند.

با توجه به آنکه نرخ سالانه تورم در آرژانتین به میزان بیش از 20 درصد است، میزان اعتصاب ها و اعتراضات در این کشور نسبت به میزان دستمزدها افزایش یافته است.

البته این اولین بار است که نیروهای نظامی آرژانتین در اعتراض به کاهش دستمزدها دست به تظاهرات می زنند و مذاکرات در این باره تا نیمه شب به طول می انجامد.

دولت وعده داده تا اقداماتی را که باعث برگزاری تظاهرات شده است، مورد بررسی قرار دهد و کنگره نیز با صدور بیانیه ای از افسران نظامی خواسته تا تظاهرات خود را مسالمت آمیز و در محدوده دموکراسی برپا کننند.