مهدی رضایی نژاد در حاشیه رقابت های فوتبال نونهالان باشگاه های استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استعدادیابی را باید از مدرسه فوتبال آغاز کرد زیرا با کشف استعدادهای جوان می‌توان فوتبال حرفه‌ای را پیش برد.



بومی گرامی برای تحول و ارتقاء فوتبال قم



وی ادامه داد: برای ارتقای فوتبال استان قم باید اعتقاد به بومی‌گرایی داشت و برای این امر مهم بسترسازی کرد، به همین خاطر در کمیته جوانان و استعدادیابی توجه خاص و ویژه ای به سازندگی فوتبال قم از رده های سنی پایه داریم.



مسئول کمیته جوانان و استعدادیابی هیئت فوتبال استان قم در ادامه با اشاره به اینکه باید برای سازندگی پایه‌ای فوتبال در منطقه بیش از پیش تلاش کرد، افزود: این کار را باید از مدرسه فوتبال آغاز کرد زیرا با کشف استعدادهای جوان می‌توان فوتبال حرفه‌ای را پیش برد.



وی با اشاره به راندازی مسابقات مدارس فوتبال و لیگ رده سنی نونهالان فوتبال قم اضافه کرد: هیئت فوتبال استان قم در حد توان خود در این زمینه هم وقت و هم هزینه کرده‌ است و انتظار داریم مورد حمایت مسئولان نیز قرار بگیریم.



رضایی نژاد با بیان اینکه استعدادیابی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است که البته به آن توجه کمتری می‌شود، عنوان داشت: در این زمینه با همکاری مربیان استعدادیاب می‌توان بازیکنانی در سطح ملی تربیت و به جامعه فوتبال تقدیم کرد.



مسئول کمیته جوانان و استعدادیابی هیئت فوتبال استان قم در ادامه با بیان اینکه کار در قم حساس است چون مردم قم فوتبال را می‌فهمند، ابراز کرد: تلاش ما این بوده که از نیروهای جوان و تحصیلکرده استفاده کرد و مبنای کار را بر تفاهم و همکاری گذاشت.



رقابت هشت تیم در لیگ نونهالان فوتبال قم برای نخستین بار



وی در ادامه به برگزاری دو هفته از دیدارهای نخستین دوره رقابت‌های لیگ رده سنی نونهالان فوتبال باشگاه‌های استان قم اشاره کرد و بیان داشت: این دوره از مسابقات با رقابت هشت تیم آغاز شده و هفته دوم با پیروزی مدعیان برگزار شد.



تیم های فوتبال نونهالان آسیا، افشید، پارسا، صبا، شهدای جنت آباد، سینا، هلال مهر و هنگ در این دوره از لیگ قم حضور دارند که هفته دوم این مسابقات با انجام چهار دیدار برگزار شد و تیم‌های صبای قم، سینا و افشید موفق به شکست حریفان خود شدند و بدین ترتیب صبای قم با کسب شش امتیاز از دو بازی در صدر جدول رده بندی ایستاد.



نتایج دیدارهای برگزار شده هفته دوم فوتبال نونهالان باشگاه های استان قم:

صبای قم 4- 1 هلال مهر

هنگ 1- 1 آسیا

پارسا 1- 3 سینا

افشید 2- جنت صفر