بانوان فعال در واحدهای صنفی طبس تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز از هفته نیروی انتظامی، تعدادی از بانوان به عنوان اصناف الگو در بحث حجاب و عفاف تقدیر شدند.

به گزارش مهر، صبح امروز سرپرست فرمانداری شهرستان طبس، فرمانده انتظامی، رئیس مجمع امور صنفی و تعدادی از مسئولان این شهرستان ضمن بازدید از واحدهای صنفی، با اهدای هدیه، این بانوان را مورد تشویق قرار دادند.

احمد طالبیان مقدم سرپرست فرمانداری طبس در این مراسم بر لزوم توجه بیش از پیش اقشار جامعه و از جمله اصناف به فریضه مهم حجاب و عفاف تأکید کرد.

وی تلاش برای کسب روزی حلال را سبب برکت زندگی دانست و توجه همگان به فرایض دینی و اسلامی را امری مهم برشمرد.