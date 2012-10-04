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۱۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۲

حویزاوی خبر داد:

اعزام زائران حج تمتع خوزستانی از 21 مهرماه

اعزام زائران حج تمتع خوزستانی از 21 مهرماه

اهواز- خبرگزاری مهر: مدیرکل حج و زیارت استان خوزستان از اعزام زائران حج تمتع خوزستانی از 21 مهرماه به سرزمین وحی خبر داد.

ناصر حویزاوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سال جاری 75 هزار زائر ایرانی برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی اعزام می شوند که از این تعداد چهار هزار و 70 نفر خوزستانی هستند.

وی با بیان اینکه اولین گروه از زائران ایرانی چهارم مهرماه امسال از فرودگاه مهرآباد تهران به مقصد مدینه منوره اعزام شدند، افزود: در این راستا روزانه سه هزار زائر ایرانی با 9 پرواز شرکتهای هواپیمایی ایران ایر و ماهان به شهرهای جده و مدینه اعزام می شوند که از این تعداد پرواز روزانه دو پرواز در فرودگاه مدینه و هفت پرواز در فرودگاه جده به زمین خواهند نشست.

حویزاوی  با اشاره به آغاز اعزام کاروانهای خوزستانی به حج تمتع از 21 مهرماه امسال افزود: امسال چهار هزار و 70 نفر از استان خوزستان در قالب 26 کاروان و با ده پرواز از شهرستان اهواز به جده برای اجرای مناسک حج تمتع اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه عملیات اعزام همه زائران خوزستانی با پروازهای شرکت هواپیمایی ایران ایر صورت می گیرد، تصریح کرد: اعزام زائران خوزستانی تا 28 مهرماه ادامه خواهد یافت و هر پرواز 460 نفر از زائران خانه خدا را به جده انتقال می دهد.

مدیرکل حج و زیارت استان خوزستان  افزود: از 26 کاروان زائران خوزستانی، 13 کاروان مربوط به شهر اهواز و 13 کاروان نیز از دیگر شهرهای خوزستان است.

کد مطلب 1712241

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