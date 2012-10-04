40 هزار میلیارد تومان در بخش فولاد کرمان سرمایه گذاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار پیش از ظهر پنج شنبه در نشست هم اندیشی با نمایندگان استان کرمان با اشاره به خشکسالی های چند سال اخیر در این استان گفت: این امر مشکلات فراوانی را به همراه داشته است که از آنجمله می توان به مهاجرت روستائیان به شهرها اشاره کرد.

نجار ادامه داد: اما در این زمینه اقدامات خوبی از سوی استانداری کرمان صورت گرفته که از آن جمله می توان به آبرسانی به هزار و 500 روستا توسط تانکر اشاره کرد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر 20 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و معدنی استان کرمان در حال انجام است، افزود: ظرفیت های فراوانی در استان کرمان موجود است که می توان از آنها در جهت پیشرفت پهناورترین استان کشور بهره برد.

وی با اشاره به اینکه جذب سرمایه در بخش‌های معدنی و صنعتی باعث پویایی این بخش ها شده است، افزود: بسترهای لازم برای جذب سرمایه گذاری در استان کرمان فراهم است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان یادآور شد: تاکنون 40 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش فولاد استان کرمان صورت گرفته است.

وی گفت: نمایندگان استان کرمان با جدیت به دنبال رفع مشکلات استان کرمان هستند و در این زمینه تعاملات مناسبی با مدیران استانی داشته اند.