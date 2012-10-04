بانک اطلاعاتی موقوفات آذربایجان غربی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مصائبی بعد از ظهر پنجشنبه در پنجمین جلسه شورای اداری اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی افزود: از مجموع 30 هزار رقبه استان بیش از 27 هزار رقبه آن در سامانه ثبت شده و ثبت موقوفات و رقبات دیگر همچنان ادامه دارد.

وی در ادامه از شناسایی 36 موقوفه جدید در استان خبر داد و اظهار داشت:با ثبت این موقوفات تعداد موقوفه های استان به 30 هزار و 86 موقوفه با 29 هزارو 866 رقبه رسید که از این تعداد 215 موقوفه با یک هزار و 550 و رقبه درشهرستان مهاباد قرار دارد.

حجت الاسلام مصائبی سنددار کردن موقوفات آذربایجان غربی را اولویت اصلی برنامه‌های این اداره کل دانست و اعلام کرد: تا پایان امسال 980 موقوفه باقیمانده دراستان سند دار می شوند.

امام جمعه مهاباد نیز در این نشست از نبود مصلی در شهرستان را یکی از مشکلات عمده این شهرستان عنوان کرد و گفت: این مسئله باید بررسی شود و اداره اوقاف نسبت به اهدای زمین برای ساخت مصلی در شهرستان کمک کند.

ماموستا قادر سهرابی افزود: فرهنگ وقف در جامعه ما به خوبی نهادینه شده و هر ساله بسیاری از خیرین شهرستان املاک خود وقف امر عام المنفعه می کنند.

فرماندار مهاباد نیز در ادامه این جلسه با اشاره به بیان جایگاه فرهنگ وقف در جامعه پرداخت و از استقبال خوب شهروندان در عمل به این سنت حسنه قدردانی کرد.

در این آیین روسای ادارات اوقاف و امور خیریه شهرستانهای آذربایجان غربی نیز حضور داشتند.

در استان آذربایجان غربی بیش از سه هزار موقوفه و 30 هزار رقبه وجود دارد که 222 موقوفه و یک هزار و 500 رقبه آن در مهاباد است.