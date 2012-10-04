16 منطقه نمونه گردشگری جدید آذربایجان غربی در مرحله تصویب قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، داود فرازی ظهر پنجشنبه در نشست خبری مشترک مدیرکل و معاونین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با بیان اینکه عملیاتی شدن این مناطق مستلزم وجود متقاضی و نیز تامین اعتبارت است اظهارداشت: 58 منطقه نمونه گردشگری مصوب در استان آذربایجان غربی وجود دارد که از این تعداد هشت منطقه به سرمایه گذاران واگذار شده است.

وی با تاکید بر اینکه این نهاد آماده همکاری با سرمایه گذاران برای توسعه صنعت گردشگری استان است افزود: تامین زیرساخت ها تا محل ورودی به منطقه نمونه گردشگری به عهده دولت است و از ابتدای ورود به منطقه به عهده سرمایه گذار و اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری است.

فرازی گفت: در زمان حاضر 14 طرح عمرانی در بخش گردشگری استان در دست اجراست که هشت طرح جدید و شش طرح نیز پارسال آغاز شده است.

وی ادامه داد: کمپینگ های گردشگری شهرهای سرشت، نقده، پیرانشهر و ارومیه، مرمت و ساماندهی 10 واحد سوئیت خانه معلم، احداث مجتمع خدماتی بهداشتی غار سهولان، احداث کمپینگ باری، ایجاد راههای دسترسی برای منطقه نمونه زرینه رود جز طرحهای عمرانی گردشگری آذربایجان غربی هستند.

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی اضافه کرد: در محدوده شهرستان ارومیه نیز امسال در صورت تامین اعتبار کمپینگی در مسیر جاده ارومیه - اشنویه و در محدوده اژدها بولاغی احداث می شود.

فرازی با اشاره به اعتبارات این طرح ها اعلام کرد:اعتبار هزینه شده برای هر یک از این طرحها از 600 میلیون ریال تا شش میلیارد ریال متغیر است.

وی گفت: اعتبار سال گذشته طرحهای عمرانی در بخش گردشگری 20 میلیارد ریال بود که امسال به 24 میلیارد ریال افزایش یافته است.

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: در صورت تخصیص کامل و به موقع اعتبارات عمرانی این طرحها با سرعت پیگیری و اجرا می شوند.