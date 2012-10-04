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۱۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۵

تمرینات تیم مس در کرمان آغاز می شود

تمرینات تیم مس در کرمان آغاز می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال مس کرمان که پس از شکست خانگی برابر ملوان تمرینات تیم خود را به مدت چهار روز تعطیل کرده بود از روز شنبه دور جدید تمرینات خود را آغاز می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این قرار بود بازیکنان مس کرمان روز شنبه در تهران خود را به کادر فنی مس معرفی کنند تا اردوی این تیم در تهران آغاز شود اما ظاهرا با تصمیم جدید باشگاه قرار است تمرینات مس با شروع هفته جدید در کرمان استارت بخورد تا پس از آن در رابطه با برنامه های احتمالی مس تصمیم گیری شود.

ظاهرا یک بازی دوستانه نیز در دستور کار تیم مس کرمان در طول تمرینات این هفته قرار دارد که با شروع تمرینات در رابطه با آن تصمیم گیری خواهد شد.

تیم مس کرمان که شنبه 29 مهر در تهران به مصاف پیکان خواهد رفت ظاهرا تا پیش از این بازی می تواند مصدومان فعلی خود نظیر فرهاد سالاری و مهدی محمدی را نیز به مرز آمادگی برساند تا برای بازی بعد خود از آن ها استفاده کند.
 

کد مطلب 1712254

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