کسب رتبه 144ایجاد کسب و کار در جهان/ پنهان شدن پشت دیوار تعرفه کالاها شکست است

به گزارش خبرنگار مهر، رضاعبداللهی ظهر پنجشنبه در همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری شیلات، با تاکید بر اینکه باید از تمام ظرفیت ها برای توسعه کشور استفاده کرد افزود: باید فضای کسب و کار را برای سرمایه گذار و کارآفرین آماده کنیم.
وی از تلاش مجلس برای دریافت قوانین 10 کشور برتر جهان در حوزه فضای کسب و کار و بررسی روشهای قانونی این کشورها خبر داد وگفت: می توان با بومی سازی فرایندهای اجرا شده در کشورهای موفق در این خصوص موانع و مشکلات قانونی توسعه فضای کسب و کار در کشور را شناسایی و برای رفع آن اقدامات لازم را انجام داد.
عبداللهی با تاکید بر اینکه ملت خود فهم و شعور بالایی دارند و فرق بین کالای ایرانی و خارجی را به خوبی می داند، به افزایش تعرفه ها در کشور اشاره کرد و افزود: پنهان شدن پشت دیوار بلند تعرفه کالاها شکست است.
نماینده مردم ایجرود و ماهنشان در مجلس، حرکت به سوی قطع وابستگی کامل از درآمد نفت را یادآور شد و افزود: تا پیش از اعمال تحریم ها، سالانه 6.7 میلیون بشکه نفت تولید می شد و به فروش می رسید و درآمدی بیش از 240 میلیارد دلاری برای کشور داشت.
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