روسیه اتهامات علیه مظنونین در آمریکا را رد کرد/ اتباع ما جاسوس نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت خارجه روسیه امروز پنجشنبه گزارشها را در این باره که اتباع روسی بازداشت شده در آمریکا جاسوس هستند، رد کرد.

"سرگئی ریابکوف" معاون وزیر خارجه روسیه در گفتگو با خبرنگاران در مسکو تاکید کرد: بر اساس اطلاعات بدست آمده از سوی آمریکا، اتهامات علیه اتباع روسی ماهیت جنایتکارانه داشته، زیرا این افراد فعالیت های جاسوسی نداشتند.

ریابکوف همچنین از دیدار کارکنان کنسولگری روسیه در آمریکا با یکی از مظنونین خبر داد و گفت: کارکنان کنسولگری تلاش کردند تا با دیگر افراد بازداشت شده که دادستانی نیویورک آنها را به صدور غیرقانونی فناوری های نظامی به روسیه متهم کرده است، دیدار کنند.

معاون وزیر خارجه روسیه گفت: نمایندگان خارجی روسیه در آمریکا و دیگر بخشهای مربوط در وزارت خارجه این پرونده را بررسی می کنند.

وی تاکید کرد: جزئیات بسیاری در رابطه با این پرونده هنوز آشکار نشده است اما روسیه امیدوار است که مقامات آمریکایی حقوق اتباع روسی را تضمین کنند.

به نوشته شینهوا، دستکم دو تبعه روسی توسط پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) به اتهام صدور غیرقانونی تجهیزات نظامی به روسیه متهم شده اند.