راه ها و جاده های مواصلاتی مناطق زلزله زده مرمت و بازسازی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، اروجعلی علیزاده امروز در گفت وگو با خبرنگاران گفت: در زلزله 21 مرداد آذربایجان شرقی برخی از راه های شهری و روستایی شهرستان اهر و ورزقان و هریس آسیب دیدند که در این زمینه از همان ساعات نخست اقدام به بازسازی راه ها و پل های آسیب دیده کردیم.

وی افزود: این اداره کل با بسیج 1200 دستگاه انواع ماشین آلات راهسازی از قبیل لودر ، بلدوزر، گریدر، کمپرسی و بیل بکهو از 25 استان کشور در مناطق آسیب دیده مشغول آوار برداری بودند.

مدیرکل راه و شهرسازی افزود: هم اکنون در اکثر مناطق زلزله زده کار آوار برداری به اتمام رسیده و در جهت تسریع در روند بازسازی مناطق زلزله زده ماشین آلات این اداره کل در حمل مصالح ساختمانی با اکیپ های بنیاد مسکن هم اکنون همکاری دارند.