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۱۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۱

حجت الاسلام خاتمی:

دشمن از حوزه نظامی وارد عرصه اقتصادی شده است

دشمن از حوزه نظامی وارد عرصه اقتصادی شده است

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، عرصه جنگ اقتصادی را مهمترین صحنه تقابل نظام جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی دانست و تاکید کرد: امروز فقط جبهه جنگ تغییر پیدا کرده و دشمن از حوزه نظامی وارد عرصه اقتصادی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر پنجشنبه در همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری شیلات،  افزود: عرصه اقتصادی، عرصه ای است که دشمن با تمام توان وارد ان شده و همه آحاد جامعه باید در این خصوص هوشیار بوده و باید تمامی ظرفیت های موجود در کشور را برای قطع وابستگی نفتی و پیروزی در جنگ اقتصادی به کار گرفت.
 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان تاکید کرد: امروز فقط جبهه جنگ تغییر پیدا کرده و دشمن از حوزه نظامی وارد عرصه اقتصادی شده است.
 
حجت الاسلام خاتمی افزود: عرصه اقتصادی، عرصه ای است که دشمن با تمام توان وارد ان شده و همه آحاد جامعه باید در این خصوص هوشیار بوده و باید تمامی ظرفیت ها موجود در کشور را برای قطع وابستگی نفتی و پیروزی در جنگ اقتصادی به کار گرفت.
 
وی با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام سال تولید ملی و حملایت از کار و سرمایه اجتماعی،  به هشدارهای رهبر فرزانه انقلاب از چهار سال گذشته با نامگذاری سال ها اشاره کرد و افزود: رهبری پس از نامگذاری سال گذشته با عنوان جهاد اقتصادی امسال را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامید تا به این طریق مسیر مقابله با دشمنان در این حوزه را نشان دهند.
 
حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه حمایت از کار و سرمایه ایرانی با شعار محقق نمی شود  گفت: باید با برنامه ریزی در ساز و کارهای اجتماعی و اقتصادی کشور، روش مناسبی برای جذب سرمایه گذاران، حمایت از آنان و ایجاد بسترهای مناسب اشتغالزایی در کنار حفظ استغال موجود را فراهم کرد.
 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، نظام اسلامی را دارای عرصه های گسترده ای برای فعالیت اقتصادی دانست و گفت: از عرصه های متعدد می توان برای ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری و اشتغالزایی استفاده کرد و به فرامین رهبری جامه عمل پوشاند.
 
حجت الاسلام خاتمی بخش آبزی پروری را به عنوان یکی از بخش های مهم و تاثیرگذار در زمینه  تحقق تولید ملی و حمایت از کار و سرمیه ایرانی عنوان کرد  و افزود می توان در این حوزه زمینه کار و سود آوری زودبازده گسترده ای ایجاد و از شرایط موجود نهایت استفاده را کرد.
کد مطلب 1712267

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