آمل میزبان مسابقات پینگ پنگ قهرمانی بانوان مازندران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی قربانی گفت: این مسابقات به صورت انفرادی در خانه پینگ پنگ آمل برگزارمی شود و پنج نفر برتر مسابقات در قالب تیم منتخب مازندران به مسابقات قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.



وی با بیان اینکه محدودیتی برای شرکت تیم های شهرستانها در این مسابقات وجود ندارد، افزود: هر تیم با پنج ورزشکار شرایط شرکت در این مسابقات را دارد.



رئیس هیئت پینگ پنگ آمل یادآورشد: ماه گذشته مسابقات پینگ پنگ قهرمانی بانوان مازندران در رده سنی نوجوانان به میزبانی آمل برگزار و تیم منتخب پینگ پنگ بانوان استان برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور انتخاب شدند.



مشخص شدن حریفان تیم آمل در لیگ برتر بسکتبال جانبازان و معلولان



سرپرست تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان شهرداری رینه لاریجان از مشخص شدن حریفان این تیم به عنوان نماینده مازندران در فصل جدید مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچرجانبازان و معلولان باشگاه های کشور خبر داد.



یحیی عسگری پور گفت: تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان ومعلولان شهرداری رینه آمل در گروه دوم این مسابقت با تیم های اصفهان، خوزستان و قم همگروه شد.



وی افزود: فصل جدید مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان باشگاه های کشور با حضور هشت تیم رفت و برگشت و به صورت متمرکز در هرماه به میزبانی یکی از گروهها برگزار می شود.



سرپرست تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان ومعلولان شهرداری رینه لاریجان ادامه داد: فصل جدید این مسابقات از 26 مهرماه به میزبانی قم برگزار می شود و تیم بسکتبال باویلچر جانبازان ومعلولان شهرداری رینه در سه بازی به مصاف حریفان خود می رود.



