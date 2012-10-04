لزوم توجه به سلامت اداری/دیوان عدالت افتخار نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان واقع در سالن جلسات پیامبر اعظم(ص) استانداری اظهار داشت: انجام امور اداری صحیح و برمبنای عمل و نه به پیروی از شعار مدیران مهم و ارزشمند است .

وی افزود: هدف اصلی دولت و نظام خدمت رسانی صادقانه و برمبنای سلامت کاری است که باید توسط مدیران انجام شود و مردم نتایج آن را مشاهده کنند .

رئیس دیوان عدالت اداری کشور بیان کرد: ریشه نظام جمهوری اسلامی ایران برمبنای معارف اسلامی و خون بهای آن خون شهدای انقلاب است .

منتظری با بیان اینکه خدمات دستگاه های اجرایی خوب بوده و ارزش خود را دارد، عنوان کرد: سلامت اداری مورد نظر در دستگاه ها و توسط مدیران در حد مطلوب نیست و انتظار واقعی مردم و نظام اسلامی را برآورد نکرده است .

وی با اشاره به اینکه منشاء برخی کوتاهی ها فشارهای خارجی دشمنان است، اعلام کرد: دشمن در طول جنگ هشت ساله، توطئه های عملی و فرهنگی مختلف در صدد ناکارآمد جلوه دادن نظام و اقدامات دولت است که فعالیت های مختلف دولت در رشد صنعت، خدمات رسانی، علمی، تکنولوژی و سدسازی برخی از ناکارآمد جلوه دادن های دشمن را بی اثر می کند .

رئیس دیوان عدالت اداری کشور بیان کرد: مدیران باید تمام تلاش خود را در نمایش اقتدار و توانمندی دولت و نظام با ارائه کار سالم و درست انجام دهند .

منتظری با بیان اینکه مدیران میراث داران و نه میراث خوار خون شهدا هستند، اظهار داشت: تحولات زیادی در استان کردستان انجام شده است و شهدای جنوب و خطه غرب کشور بدون چشم داشت جان خود را نثار انقلاب کردند و مدیران نیز بدهکاران انقلاب هستند و باید در سازندگی هر چه بهتر کشور و جای جای ایران تلاش کنند .

وی بیان کرد: مذاهب شیعه و سنی و تمام اقوام کرد، فارس، ترک، بلوچ و عرب همگی وارثان انقلاب و از ثمرات آن برابر و یکسان بهره بردند و برای مردم از برکت نظام و دولت اسلامی نتایج و ثمرات یکسان فراهم شده است .

رئیس دیوان عدالت اداری کشور افزود: اقرار ضعف ها و بیان آن با شجاعت توسط مدیران نارسایی را کم و در جذب اعتماد بیشتر از سوی مردم نیز موثر و لازم است که این مهم با وجود سرعت اطلاع رسانی ها واقعیات بدون بزرگنمایی ابلاغ شود و حفظ اسرار دولت توسط مردم و دولتمردان لازم است چرا که دشمنان نباید از امور دولت مطلع باشند .

منتظری با بیان اینکه دروغ عملی ناشایست و دارای اثرات وضعی و اجتماعی خود است، یادآور شد: دروغ گفتن به مردم عدم اعتماد مردم به مدیران را به دنبال دارد و چهره خوب افراد را ناشایست می کند .

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری به منظور رفع شکایت مردم ایجاد شده است، افزود: این دیوان از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است و در سرزمین فرهنگ پرور کردستان هشتمین دفتر نمایندگی آن به منظور رسیدگی به شکایت و کم کردن فاصله زمانی و مکانی افتتاح شده است .

رئیس دیوان عدالت اداری کشور با بیان اینکه ارتقاء فناوری اینترنتی و وجود دفاتر نمایندگی دیوان از حضور مردم در تهران کاسته است، افزود: تعامل دستگاه ها با دیوان ضروری و کم کردن تخلفات و کاهش تشکیل پرونده در دیوان نیز واجب است .

منتظری با اشاره به مشکلات ناشی از تشکیل پرونده در دیوان گفت: در سال 89 در استان کردستان 888 پرونده تشکیل و با رشد 44 درصدی این رقم به هزار و 280 پرونده در سال 90 رسیده است .

وی با بیان اینکه 50 درصد از شکایات تشکیل پرونده نشدند، اظهار داشت: در پنج ماهه نخست سال جاری نیز 587 پرونده تشکیل و نسبت به مدت مشابه سال قبل با تشکیل 404 پرونده بیش از 45 درصد رشد داشته است .

رئیس دیوان عدالت اداری کشور بیان کرد: آسیب شناسی و رفع مشکلات ادارات لازم و اهمیت دادن به سلامت اداری خصوصا در بخش حقوقی دستگاه ها و تقویت آن ضروری است .

منتظری عنوان کرد: تقویت دفاتر استانی دیوان عدالت و شعب استان ها لازم است و این دستگاه در تضعیف خدمات دولت و دستگاه های اجرای فعالیت نمی کند .