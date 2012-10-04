355 واحد تولیدی گلستان مشمول استاندارد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود فرمانی بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از این تعداد، 38 واحد دارای حداقل یک پروانه کاربردعلامت استاندارد،70 واحد فعال فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد و47 واحد غیر فعال هستند.

وی با اشاره به وضعیت موجود فرآورده های تحت پوشش اداره کل استاندارد گلستان ابراز داشت: تعداد 395 دارای پروانه استاندارد، تعداد 93 فرآورده فاقد پروانه کاربرد استاندارد و47 فرآورده فاقد پروانه کاربرد در واحد های غیر فعال وجود دارد که در مجموع 535 فرآورده در گلستان مشمول استاندارد هستند.

فرمانی در ادامه بیان داشت: تعداد مدیران کنترل کیفیت شاغل در واحد های تحت پوشش اداره کل استاندارد گلستان 322 نفر هستند.

معاون فنی اداره کل استاندارد گلستان با اشاره به صدور پروانه های کاربرد علامت افزود: تعداد 75 پروانه کاربرد علامت استاندارد درسال 89 صادر شد که در سال 90 این آمار به 102 پروانه افزایش داشته و درصد تغییرات صدور پروانه در سال 89 نسبت به سال گذشته 36 درصد ماست و این آمار در شش ماه ابتدای سال 91،تعداد 49 پروانه بوده است.

وی اظهار داشت: آمار صدور پروانه های کاربرد علامت استاندارد که بصورت تعلیق درآمده اند در سال 89 حدود 27 پروانه بوده که در سال گذشته این آمار به 14 پروانه کاهش یافته که به میزان 48 درصد کاهش داشته ایم و این تعداد پروانه تعلیقی در شش ماه ابتدای سال 91،2 پروانه بوده است.

فرمانی افزود: تعداد پروانه های کاربرد علامت استاندارد که در سال 89 باطل شده اند تعداد10 پروانه بوده که این آمار در سال 90 به 57 پروانه افزایش یافته و تعداد پروانه های باطل شده در6 ماه ابتدای امسال 11 فقره بوده است.

وی افزود: تعداد صدور گواهی های آسانسور در سال 89 حدود 213 گواهی بوده که در سال 90 به 349 گواهی افزایش یافته که 64 درصد افزایش داشتیم و این آمار در 6ماه ابتدای سال 91به 187 گواهی رسید.

