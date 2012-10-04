کاهش جرایم نشان دهنده تلاش نیروهای انتظامی و همکاری مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجدید بیعت فرماندهان و پرسنل ناجا با امام خمینی(ره) ظهر پنجشنبه با حضور حجت الاسلام سید حسن خمینی تولیت آستان امام راحل در مرقد مطهر امام(ره) برگزار شد.

سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم در این مراسم گفت: خوشحالیم که بار دیگر توفیق یافتیم در هفته نیروی انتظامی در آستان مقدس امام(ره) حضور پیدا کنیم و در مسیر اهداف انقلاب و امام(ره) قدم برداریم و تمام هدف نیروی انتظامی حرکت در مسیر امام خمینی(ره) و شهدای گرانقدر است و باید با پیروی از فرامین مقام معظم رهبری به این هدف مهم، جامه عمل بپوشانیم.

نیروی انتظامی نهاد خدمتگزار مردم است

وی با بیان شرح وظایف نیروی انتظامی عنوان کرد: نیروی انتظامی به عنوان نهاد خدمتگزار مردم است و همه تلاش خود را برای ارتقای امنیت ملت عزیز ایران به‌ کار می ‌بندد.

سرداراحمدی مقدم ادامه داد: براساس چشم‌ انداز تعیین شده، در سال 1404 نیروی انتظامی به‌ عنوان یکی از بهترین و کارآمدترین نهادهای نیروی انتظامی به ایفای نقش می ‌پردازد.

وی گفت: نیروی انتظامی در ترسیم چشم انداز بیست ساله تا سال 1404، سازمانی شایسته و بایسته برای خود ترسیم کرده و از این منظر در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران الگو برای دیگر ملل خواهد بود.

فرمانده کل نیروی انتظامی اضافه کرد: خوشبختانه به فضل خداوند متعال بسیاری از جرایم مانند سرقت مسلحانه، عملیات تروریستی، آدم ‌ربایی و... درصد قابل توجهی در کشور تنزل یافته است.

احساس امنیت در مردم رشد چشمگیری داشته است

وی تصریح کرد: با توجه به نظرسنجی مردم و آمار جرم و جنایت، ابراز احساس امنیت در مردم رشد چشمگیری داشته به نحوی که امسال را می توان یکی امن ترین سالها در کشور برشمرد.

سردار احمدی مقدم افزود: هفته نیروی انتظامی به همه ملت ایران تعلق دارد؛ با وجود این که در مرزهای شرق و غرب کشور کانونهای ناامنی وجود دارد و گروههای تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر برای اختلال در کشور تمام تلاش خود را می کنند، اما با ایجاد نظم و امنیت در تمامی عرصه ها، تلاشهای دشمن ناکام مانده است.

وی یادآور شد: جرایمی مانند اقدامات تروریستی، خرابکاری، ناامنی، سرقت مسلحانه، آدم ربایی همه با نسبتهای قابل قبولی در کشور در حال کاهش است.

فرمانده کل نیروی انتظامی ادامه داد: اغلب این جرایم از یک دهه قبل نیز کاهش نشان می دهند و این نشانه تلاش بی وقفه در نیروی انتظامی و همکاری مردم و دیگر ارگانها است که منجر به کاهش جرایم و ناهنجاریها شده است.

افزایش امنیت و کاهش جرم در مرزهای کشور

وی بیان داشت: با انسداد بیش از 95 درصد از مرزهای غربی و شرقی کشور، امروز شاهد افزایش امنیت و کاهش جرم در این مناطق کشور هستیم، مرزهایی که زمانی دروازه ورود کاروانهای مواد مخدر و کالاهای قاچاق بود .

سردار احمدی مقدم اضافه کرد: امروز شهرهای مرزی در امنیت کامل و مردم در حال زندگی هستند و همه استانهای کشور، استانهای امن هستند و منطقه ناامن نداریم و این امنیت نتیجه تلاش نیروهای انتظامی، ارتش، سپاه و وزارت اطلاعات است.

وی تأکید کرد: دفاع از ارزشهای جامعه، قانونمداری، مردمی بودن و تبعیت از آرمانهای جاویدان امام راحل از اهداف نیروی انتظامی است.

فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی پیش از این مراسم با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی(س) با اهدای تاج گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند.