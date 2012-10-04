یک نظامی دیگر ناتو در افغانستان کشته شد/ 858 افسر به ارتش پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مقامات افغانی امروز پنجشنبه گزارش دادند که در جریان عملیات نیروهای افغانی و ناتو در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور بیش از 70 عضو طالبان کشته شدند.

نیروهای ناتو و افغانی 13 عملیات پاکسازی را در ولایت های کابل، لغمان، بغلان، قندوز، بدخشان، سری پل و قندهار انجام دادند که در جریان این عملیات 27 عضو طالبان کشته و هشت فرد دیگر زخمی شدند.

همچنین در جریان درگیریها در شرق ولایت پکتیکا در 155 کیلومتری جنوب شهر کابل بیش از 30 عضو طالبان کشته شدند.

نیروهای افغانی همچنین چندین جسد طالبان را در بخشهای مختلف این کشور کشف کردند.

خبر دیگر اینکه ناتو در بیانیه ای کشته شدن یک نظامی را بر اثر جراحت شدید وارده بر بدنش در جنوب افغانستان تایید کرد.

در این بیانیه به هویت نظامی کشته شده و جزئیات دقیق این حادثه اشاره نشده است.

همچنین یکی از فرمانده های ارتش افغانستان اعلام کرد که امروز پنجشنبه بیش از 858 دانشجوی فارغ التحصیل پس از 9 هفته آموزش به ارتش در ولایت بلخ در شمال این کشور پیوستند.

افسران فارغ التحصیل برای کمک به برقراری امنیت و ثبات در افغانستان به بخش های مختلف کشور اعزام می شوند.

در همین حال دولت افغانستان و مسئولان ناتو در امر آموزش نیروهای افغانی تلاشهای خود را برای آموزش و تجهیز پلیس و ارتش آغاز کرده اند.