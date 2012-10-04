ارائه خدمات امدادی به 116 نفر در جاده های بشرویه/ تولید 5.5 تن گوشت در درمیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست جمعیت هلال احمر شعبه بشرویه گفت: در 6 ماهه نخست امسال جمعیت هلال احمر شهرستان بشرویه در 38 مأموریت به 116 مجروح حوادث جاده ای امداد رسانی کرده است.

علیرضا عارفیان اظهارداشت: در این حوادث در مجموع 49 خودرو آسیب دیده و بیش از 120 نفر امدادرسانی شدند.

وی ادامه داد: مسیرهای مواصلاتی شهرستان بشرویه به طور میانگین در هر سال شاهد 50 تصادف جاده ای است که توسط نیروهای اورژانس و امداد جاده ای جمعیت هلال احمر امدادرسانی می شوند.

وی اظهار داشت: شهرستان بشرویه هم اکنون بیش از 20 نفر امدادگر و نجاتگر آماده برای ارائه خدمات امدادی به حادثه دیدگان حوادث طبیعی و غیر طبیعی دارد که در پایگاه امدادی بین شهری سه راهی بشرویه مشغول فعالیت هستند.

عارفیان افزود: از مهمترین تجهیزاتی که در حوادث جاده ای به کمک امدادگران می آید می توان به ست های هیدرولیک ، ست پنوماتیک ، کیف احیاء قلبی و ریوی اشاره کرد که هم اکنون پایگاه امدادی بین شهری جمعیت هلال احمر بشرویه به این تجهیزات مجهز است.

سرپرست جمعیت هلال احمر بشرویه همچنین به آمادگی کامل نیروهای امدادی داوطلب این جمعیت برای حضور به موقع و موثر در صحنه حادثه اشاره کرد و گفت: برای آمادگی این افراد کلاس ها و دوره های آموزشی و بازآموزی برگزار می شود.

تولید 5.5 تن گوشت سفید و قرمز در درمیان

مدیر جهاد کشاورزی درمیان گفت: پنج هزار و 400 تن گوشت سفید و قرمز، نیمه نخست امسال در درمیان تولید شد.

رضا وارسته بیان کرد: شهرستان درمیان با 270 واحد مرغداری، دومین تولید کننده گوشت سفید استان است و پیش بینی می شود تا پایان امسال 10هزار تن گوشت تولید شود.

وی با بیان اینکه طی این مدت یک میلیون و 800هزار قطعه جوجه ریزی در مرغداری های درمیان انجام شده است، اظهارکرد:با وجود اینکه شهرستان درمیان دومین تولید کننده گوشت سفید استان است اما مدتی ست تنها کشتار گاه نیمه صنعتی این شهرستان تعطیل شده است.

به گفته وارسته در صورت بازگشایی نشدن مجدد این کشتارگاه با سرمایه گذار خصوصی این واحد برخورد می شود.

وی همچنین با اشاره به رهاسازی 25 هزار قطعه ماهی سرد آبی در 22 استخر ماهی این شهرستان، ادامه داد:هفت استخر ماهی دیگر تا پایان امسال در این شهرستان احداث می شود.

وارسته افزود: پیش بینی می شود تا پایان امسال 37 تن گوشت ماهی در این شهرستان تولید شود.

مهلت 15 روز به مدیران نهبندانی برای جذب اعتبارات

سرپرست فرمانداری نهبندان در کارگروه اشتغال شهرستان گفت:دستگاه های اجرایی و بانک های عامل در شهرستان فرصتی 15روزه در جهت جذب اعتبارات باقی مانده و ایجاد فرصت های شغلی دارند و در صورت برگشت و عدم جذب این اعتبارات دستگاه های مربوطه باید پاسخگوی مردم و جوانان جویای کار شهرستان باشند.

حسن غفوری فرد گفت: باتوجه به مرزی بودن شهرستان نهبندان ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار از مهم ترین و اساسی ترین دغدغه های مسئولان بشمار می آید.

وی اشتغال پایدار را لازمه اقتدار و پیروزی در مقابل تحریم ها و دستیابی به شکوفایی اقتصادی ،توسعه و امنیت دانست.

سرپرست فرمانداری نهبندان بیان کرد: در سال جاری دستگاه های اجرایی شهرستان موظف به ایجاد هزار و 414 فرصت شغلی هستند.

وی عنوان کرد: در بحث مشاغل خانگی سهمیه شهرستان سه میلیارد و 900میلیون تومان بوده است که هزار و 312 پرونده با اعتبار فوق به بانک های عامل معرفیشده است.

وی گفت: از این تعداد هزار و 35 پرونده به مبلغ دو میلیارد و 520میلیون تومان توسط بانک ها پرداخت شده است که تاکنون 76درصد رشد داشته است.

غفوری فرد از دستگاه های اجرایی شهرستان خواست جدیت بیشتری نسبت به جذب اعتبارات و ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان در شهرستان داشته باشند چراکه ایجاد اشتغال پایدار باعث نشاط، آرامش، امنیت و پایداری در بنیان خانواده می شود.