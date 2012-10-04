گروه ارزیاب سیار در گمرکات اردبیل فعال شدند

علی اصغر عباس زاده بعد از ظهر پنجشنبه در کارگروه توسعه تجارت خارجی استان اردبیل با اشاره به ارائه خدمات جدید گمرکات استان به صادرکنندگان گفت: گروه ارزیاب سیار گمرکات استان در محل تولید یا انبار کالاهای صادراتی تجار استان حاضر شده و این محصولات را ارزیابی می کنند.

وی با اشاره به علت راه اندازی گروه سیار ارزیاب در استان تصریح کرد: این گروه برای تعامل با صادرکنندگان استان فعالیت خود را آغاز کرده اند تا در کمترین زمان ممکن کالاهای صادراتی استان را ارزیابی کرده و از اتلاف وقت تجار جلوگیری کنند.

عباس زاده با بیان اینکه گمرکات به مرور زمان تخصصی می شوند، افزود: به هر اندازه که فعالیت تجاری در استانها افزایش یابد به همان اندازه گمرکات به سمت تخصصی شدن می روند اما این به معنای عدم همکاری با صادرکنندگان نیست.

مدیر کل گمرکات استان با اشاره به اینکه تخصصی شدن گمرکات مانعی برای صادرکنندگان کالاهای دیگر نیست، اضافه کرد: هر صادر کننده ای که به صورت فردی متقاضی صادرکردن کالاهای مختلف باشد اجازه ترخیص کالا به آن صادرکننده داده خواهد شد.

