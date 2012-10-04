تولید سالانه 108 هزار تن گوشت سفید در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفرصادقی عصر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت روز دامپزشکی اظهار داشت: فارس همواره در تولید گوشت سفید از استان های برتر کشور است که در سال جاری پیش بینی می شود با افزایش تولیدات در زمینه گوشت سفید این میزان به 120 هزار تن برسد.

وی ادامه داد: تلاش شبانه روزی دامپزشکان برای تامین سلامتی دامها نیز باعث شده تا میزان تولید شیر در استان فارس سالانه 700 هزار تن باشد و در زمینه گوشت قرمز نیز فارس با تولید سالانه 77 هزار تن گوشت مقام اول را در کشور کسب کند.

معاون بهبود تولید دامی جهاد کشاورزی فارس همچنین تصریح کرد: افتخار آفرین بودن فارس در زمینه تولیدات دامی به دلیل همکاری بخش خصوصی و دولتی در گیر با مسائل دامها و نیزمجموعه دانشکده دامپزشکی فارس است زیرا که همیشه همگرایی باعث رشد و پیشرفت می شود.