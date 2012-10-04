چهارراه استانبول تعیین کننده نرخ ارز نیست

غلامعلی حداد عادل عصر پنجشنبه در حاشیه همایش دانشجو، فرهنگ و هویت در پاسخ به خبرنگار مهر افزود: بطور قطع تحریم ها در این بی ثباتی اثر گذار بوده ولی همه را نباید نتیجه تحریم ها دانست.

وی اظهار داشت: بخشی از این بی ثباتی به جنگ روانی است که پیوست تحریم بوده و بخشی نیز ناشی از مدیریت است.

وی عنوان کرد: ما در برابر روش دشمن، روش اقتصاد مقاومتی و تولید ملی را در پیش خواهیم گرفت.

این نماینده مجلس گفت: این افزایش قیمت ارز ناشی از یک واقعیت اقتصادی نیست و اینگونه نیست که خرابی وضع اقتصادی سبب افزایش قیمت ارز شده است.

غلامعلی حداد عادل بیان داشت: دستهای پنهانی در کار است و با یک جنگ روانی فضا را ملتهب کرده و دولت نیز به فکر تدبیر خاصی است.

وی گفت: مردم تصور نکنند که اگر چند نفر سر چهاراه استانبول به عنوان نمونه ارز را گران خریدند، همه اقتصاد ما با این ارز اداره می شود.

این عضو مجلس یادآور شد: دولت برای کنترل بازار، ارز را اولویت بندی کرده و برای غذا و دارو و ارز 1226 تومانی ارائه می دهد و با افزایش ارز این حلقه را وسیع تر کرده است.

وی یادآورشد: مجلس نیز با دولت در ارتباط است که با همفکری این مشکل را رفع کنیم و اگر دولت و مجلس همکاری کنند براحتی این مشکل رفع می شود.