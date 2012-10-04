سازمان بسیج فرهنگیان آموزش و پرورش خراسان شمالی بیانیه صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: ضمن تبریک رخداد فرخنده سفر تاریخی حضرت آیتالله العظمی خامنهای به خراسان شمالی به مردم دیار پاکان و عرض خیرمقدم به حضور رهبر فرزانه انقلاب، بر خود میبالیم که خاک مقدم آن بزرگ را توتیای چشم خود نموده و میزبان شایستهای برای آن سرور دلهای عاشق اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و مولا و مقتدای خویش باشیم.
در ادامه این بیانیه اضافه شده است: خراسان شمالی سرزمین گنجینه فرهنگها باب الرضا و مردم فرهنگیان و دانش آموزان ولایتمدار و مقاومش سالهاست در انتظار میهمان گرانقدری هستند که با قدوم خود این اسوههای مهمان نوازی را مفتخر نماید و به فضل الهی این مهم به زودی به واقعیت خواهد پیوست.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: رویداد تاریخی سفر مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله العظمی خامنهای به خراسان شمالی فرصت مغتنمی است برای بهره معنوی، کسب فیض از محضر نایب امام زمان(ع)، بازگویی عشق عمیق به ولایت فقیه و آزمون دگرباره خود برای یافتن طریق سعادت، رستگاری و توسعه و بالندگی ایران اسلامی سرافراز.
مژدهای دل که مسیحا نفسی میآید/ که زانفاس خوشش بوی کسی میآید.
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