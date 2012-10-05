۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۹:۴۸

در آستانه سفر مقام معظم رهبری/

اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی بیانیه صادر کردند

بجنورد - خبرگزاری مهر: اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی در آستانه سفر رهبر معظم انقلاب به استان، با صدور بیانیه ای حضور معظم له در استان را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: پس از سال ها شوق دیدار، انتظار تشریف فرمایی رهبر فرزانه انقلاب و ولی امر مسلمین جهان به پایان رسید و سرزمین و دیار شهیدان و گنجینه فرهنگ ها با تعدد قومیت ها مفتخر است تا قدمگاه عزیزی از نسل کوثر و سلاله پاک رسول خدا (ص) قرار گیرد و چشمان بی رمق ما به رویت هلال جمالش به وجد آید.

این بیانیه در ادامه می فزایند: خداوند منان را شاکریم که به عنوان جامعه فرهنگی و مسجدی به یمن شیرینی و حلاوت این وصال، همگام با اقشار شریف استان با حضوری شکوهمند به دیدار یار بشتابیم و با استقبالی پرشور و صمیمی از مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(مدظله العالی) و خلق و ثبت صحنه های بی بدیل برگ زرین دیگری بر اوراق پرافتخار استان بیافزاییم.

در پایان این بیانیه آمده است: هم استانی های عزیز و ولایت مدار، حلاوت سعادت این میزبانی پر افتخار گوارایتان باد.

