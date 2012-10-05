اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی بیانیه صادر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: پس از سال ها شوق دیدار، انتظار تشریف فرمایی رهبر فرزانه انقلاب و ولی امر مسلمین جهان به پایان رسید و سرزمین و دیار شهیدان و گنجینه فرهنگ ها با تعدد قومیت ها مفتخر است تا قدمگاه عزیزی از نسل کوثر و سلاله پاک رسول خدا (ص) قرار گیرد و چشمان بی رمق ما به رویت هلال جمالش به وجد آید.

این بیانیه در ادامه می فزایند: خداوند منان را شاکریم که به عنوان جامعه فرهنگی و مسجدی به یمن شیرینی و حلاوت این وصال، همگام با اقشار شریف استان با حضوری شکوهمند به دیدار یار بشتابیم و با استقبالی پرشور و صمیمی از مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(مدظله العالی) و خلق و ثبت صحنه های بی بدیل برگ زرین دیگری بر اوراق پرافتخار استان بیافزاییم.

در پایان این بیانیه آمده است: هم استانی های عزیز و ولایت مدار، حلاوت سعادت این میزبانی پر افتخار گوارایتان باد.