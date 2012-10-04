خدمات درمانی و بهداشتی طیور خراسان رضوی توسط بخش خصوصی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا طیبی ظهر پنج شنبه در مراسم تجلیل از دست اندکاران دامپزشکی گناباد که در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد اظهار داشت: با همکاری و همفکری سازمان دامپزشکی و در راستای اصل 44 قانون اساسی بخش عمده ای از خدمات دامپزشکی در این شهرستان به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی افزود: در بخش پیشگیری، واکسیناسیون و مایه کوبی در طیور خدمات به صورت 100 درصد توسط بخش خصوصی انجام می شود.

وی ادامه داد: در شهرستان با فراهم آوردن زمینه توسعه بخش خصوصی در امور دام، تعداد 10 دکتر دامپزشک، 9 کاردان و کارشناس دامپزشکی، 2 کلینیک تمام وقت و 3 نیمه وقت و دو داروخانه در حال فعالیت هستند.

طیبی ادامه داد: با توجه به گستره دام و طیور در شهرستان زمینه اشتغال تعداد بیشتری از فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی در این شهرستان فراهم شده است.

یک پرورش دهنده طیور نیز در ادامه از حذف سهم بیمه دولت در بخش پروش مرغهای تخمی و غیرتخمی انتقاد کرد و گفت: این امر باعث افزایش هزینه ها و در نهایت کاهش تولید و پایین آمدن قدرت خرید مردم خواهد شد.

محمدرضا شریفی افزود: متاسفانه واکسنهایی که در بازار توزیع می شوند اثرات درمانی لازم را ندارد و از طرف دیگر تامین آن نیاز به هزینه های گزاف دارد لذا باید برای تامین و توزیع مناسب داروها و واکسنها چاره اندیشی مناسبی صورت گیرد در غیر این صورت بهداشت عمومی با چالشهایی مواجه خواهد شد.

وی عنوان کرد: عدم مدیریت واحد در بخش تولید و توزیع مشکلاتی را برای مصرف کننده و تولید کننده به همراه داشته است که نمونه آن گرانی بیش از حد قیمت گوشت و مرغ در تیرماه گذشته بوده و در صورت ادامه آن در دو ماه آینده نیز این امر تکرار خواهد شد.