به گزارش خبرنگار مهر، پروژه کنارگذر شمالی بجنورد از جمله مصوبات دور نخست سفر هیئت دولت به خراسان شمالی بود که در شهریور سال 85 با اعتبار اولیه 110 میلیارد ریال کلنگ زنی شد و قرار بود سه ساله به اتمام برسد.

در اوایل سال 91 و با وجود گذشت شش سال از آغاز پروژه، کنارگذر شمالی بجنورد در بهترین حالت 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشت و این موضوع نیز سبب شد تا مسئولین برای اتمام هر چه سریع‌تر این پروژه دست به کار شوند.

در اردیبهشت ماه سال جاری بود که مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌شمالی در مورد کنارگذر شمالی بجنورد گفت: بر اساس برنامه قرار است یک باند از این کنارگذر خرداد ماه سال جاری راه‌اندازی شود.

عطا الله قادری با اشاره به پرداخت تمام مطالبات پیمانکار این پروژه اظهار داشت:‌ اگر یک باند از چهار خطه کنارگذر شمالی بجنورد زیر عبور برود، شرایط برای تکمیل کامل این پروژه در آینده نزدیک فراهم می‌شود.

خرداد ماه آمد و خبری از آغاز ترافیک در این کنارگذر نشد اما این بار وعده‌ای دیگر به رانندگان و مردم بجنورد داده شد؛ این بار معاون وزیر راه و شهر سازی و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت که تا پایان شهریور ماه سال 91 یک باند کنارگذر شمالی بجنورد زیر بار ترافیک می‌رود.

احمد صادقی در حاشیه بازدید از پروژه کنار گذر شمالی بجنورد اظهار اشت: مشکلات پیش روی این پروژه مرتفع شده و یک باند از این کنارگذر در شهریور ماه سال جاری به بهره برداری می‌رسد.

پس از آنکه این طرح در زمره طرح‌های مهر ماندگار قرار گرفت امیدها برای اتمام یا حداقل آغاز بهره برداری از کنارگذر شمالی بجنورد افزایش یافت.

دستیار ویژه رئیس جمهور در سفر به خراسان شمالی با بیان اینکه این طرح، در لیست طرح‌های مهر ماندگار قرار دارد، با اشاره به پیشرفت 65 درصدی این پروژه، اظهار داشت: این پروژه راه‌سازی در سال جاری صرفا 15 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

علی اکبر محرابیان نیز از اهتمام برای اتمام یک باند آن تا شهریور ماه سال جاری خبر داد.

همزمان با سفر محرابیان به خراسان شمالی مدیرکل راه و شهرسازی استان در حضور وی در مورد کنار گذر شمالی بجنورد گفت: قطعه اول این محور مطابق تعهدات قبلی تا پایان شهریورماه سال جاری به بهره برداری می‌رسد.

عطا الله قادری افزود: در صورت تامین اعتبار قطعه دوم آن نیز تا شهریورماه سال آینده تکمیل و زیر بار ترافیک قرار می‌گیرد.

هزار وعده خوبان یکی وفا نکند



شهریور ماه آمد و گذشت، مهر ماه نیز به اواسط خود رسیده اما وعده‌های داده شده عملی نشد، نه تنها یک باند از این کنارگذر زیر بار ترافیک نرفت بلکه پیشرفت پروژه هم چنگی به دل نمی‌زند.



مسئولین مختلف در مورد میزان پیشرفت این طرح، عدد و رقم‌های متفاوتی می‌گویند اما به نظر می‌رسد در بهترین حالت پروژه احداث کنارگذر شمالی بجنورد حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.



مسئولین و نمایندگان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی، در مورد این پروژه و علل تعویق در اتمام آن اظهار نظرهای فراوانی کرده‌اند.



تمامی این اظهار نظرها مربوط به عدم تخصیص اعتبار کافی به این پروژه خصوصا در یکی دو سال اخیر، عدم نظارت کافی و مهم‌تر از همه ضعف مدیریت و برنامه ریزی در اجرای این پروژه بوده است.



پروژه کنارگذر شمالی بجنورد در شهریور 85 و پس از برگزاری مناقصه توسط شرکت شوسه راه با هدف کاهش ترافیک بجنورد آغاز شد.



این مسیر 21 کیلومتری که مسیر غرب به شرق شهر بجنورد را به یکدیگر متصل می‌کند از پایین دست روستاهای علی‌آباد و باغچق بجنورد و نیز مناطقی از پادگان سپاه و ارتش عبور می‌کند.