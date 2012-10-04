۱۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۱

رفیعی محمدی خبر داد:

ثبت اطلاعات در سیستم GIS در تقویت نظارت‌ها موثر است

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی قم ثبت اطلاعات در سیستم GIS فرآورده‌های دامی را در تقویت نظارت بر توزیع و عرضه فرآورده‌های دامی موثر عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی رفیعی محمدی بعد از ظهر پنج‌شنبه در مراسم رونمایی از سیستم GIS فرآورده‌های دامی که با حضور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در قم برگزار شد، با اشاره به اینکه این سیستم قابلیت لینک شدن با سایر برنامه‌های دامپزشکی را دارد، افزود: به کلیه مراکز عرضه فرآورده‌های دامی کدی 13 رقمی داده می‌شود و می‌توان برای ارائه شکایت این کد 13 رقمی را بیان کرد.

وی با شاره به اینکه در سیستم GIS حدود 2 هزار مرکز ثبت اطلاعات شده است، بیان کرد: این سیستم برای نخستین بار در کشور، در قم طراحی شده است و امیدواریم با تکمیل برنامه، قابلیت آن را افزایش دهیم.

مدیرکل دامپزشکی قم گفت: کلیه پرونده‌های تخلفات و پرونده‌های دیگر به صورت اسکن شده در این سیستم ثبت خواهند شد.

وی بیان کرد: با راه اندازی این سیستم کلیه مرغ‌هایی که از مرغداری به کشتارگاه حمل می‌شوند و همچنین کلیه مرغ‌هایی که از کشتارگاه به مراکز فروش حمل می‌شوند ثبت اطلاعات خواهند شد که این امر در تقویت نظارت می‌تواند موثر باشد.

رفیعی گفت: شهروندان نیز می‌توانند در صورت مشاهده تخلف بهداشتی به اداره کل دامپزشکی گزارش دهند و اداره دامپزشکی نیز بلافاصله با سیستم GIS آن را ردیابی کرده و تخلفات را به راحتی شناسایی می کند.

