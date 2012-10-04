گازرسانی به روستاهای اردبیل 275 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی عصر پنج شنبه در بازدید از پروژه های در حال اجرای شهرستان مشگین شهر تصریح کرد: در شش ماهه اول سال جاری 53 روستای اردبیل به شبکه گاز سراسری متصل شده است.

به گفته وی گازرسانی به روستاهای استان در شش ماهه سال گذشته تنها به 14 روستا انجام شده بود که امسال با این رقم رشد 275 درصدی را شاهد بوده ایم.

خدایی افزود: این مهم با برنامه ریزی دقیق و همه جانبه کارشناسان و پیش بینی به موقع اعتبارات مورد نیاز انجام شده و شرکت گاز استان در نظر دارد گازرسانی به روستاها را با توجه به شرزایط جوی استان تا آخرین مرحله پیش ببرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون گازرسانی به 146 روستا نیز در دست اجرا است، متذکر شد: با پیوستن روستاهای فوق به شبکه گاز سراسری تعداد چهار هزار و 400 خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهد شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان اضافه کرد: با اتمام این پروژه تعداد کل روستاهای بهره برداری شده در سطح استان به 333 روستا می رسد و سطح برخورداری خانوار روستایی استان به 47 درصد افزایش می یابد.

وی ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری تعداد 40 روستای دیگر نیز به جمع روستاهای برخوردار از نعمت گاز طبیعی استان اضافه شود.

