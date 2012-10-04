به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل پیکان ضمن بیان مطلب فوق گفت: فکر می‌کنم تیم ما بهتر از حریف در هر دو نیمه ظاهر شد و با توجه به مالکیت توپ، خطراتی که ایجاد کردیم و ارائه یک بازی منطقی حتی می‌توانستیم با اختلاف گل بهتری پیروز شویم.

وی با عالی ارزیابی کردن عملکرد خط دفاع تیم راه آهن تصریح کرد: امروز در طول 90 دقیقه اجازه ایجاد یک موقعیت صددرصد به تیم پیکان ندادیم و موقعیت‌های خوبی را هم خلق کردیم. خدا را شکر با سه امتیاز این دیدار خودمان را به تیم‌های بالای جدول چسباندیم.

سرمربی تیم راه آهن در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص آسیب دیدگی شدید زمین اختصاصی این تیم افزود: ما دوست داشتیم به فوتبال ملی ایران کمک کنیم. خدا را شکر لیگ 17 روز تعطیل است و مسئولان امر وقت دارند مشکلات این زمین را برطرف کنند.

وی با اشاره به اینکه امروز به یک بازیکن امید دیگر برای نخستین بار بازی داده است، افزود: خدا را شکر جوانان ما با عشق و علاقه بسیار خوب بازی می‌کنند و به نظر من کمترین پاداش آنها رسیدن به پیروزی است. مطمئن باشید کسی که در تمرینات خوب باشد به او بازی می‌دهم و امروز هم این مسئله را با میدان دادن به یک بازیکن جوان دیگر ثابت کردم.

دایی در خصوص تعطیلات لیگ هم به نکات جالی اشاره کرد و گفت: متاسفانه این جبری است که باید آن را قبول کنیم. در هیچ سالی تا این اندازه لیگ تعطیل نبوده است. تا به شرایط مطلوب رسیده و نتایج خوبی کسب می‌کنیم باز لیگ تعطیل می‌شود. البته هدف همه ما صعود تیم ملی به جام جهانی است و انشاءالله این تیم موفق خواهد شد، زیرا در غیر اینصورت هم لیگ‌مان عقب می‌افتد و هم به اهداف‌مان در تیم ملی نرسیده‌ایم. در نهایت امیدوارم فوتبال ما بیش از این ضربه نخورد.

خبرنگاری در خصوص احتمال تعلیق فوتبال ایران از سوی کمیته بین المللی المپیک از دایی سئوال پرسید که وی با بیان این جمله که در مورد تعلیق فوتبال نظر خاصی ندارد، ادامه داد: این سئوال را باید از مسئولان بپرسید. آنها برای پاسخ دادن به سئوالات مهمتر از این هم شانه خالی می‌کنند. حال می‌خواهید به این مسائل جواب دهند؟!

سرمربی تیم راه آهن اضافه کرد: این مسائل نه تنها در ورزش بلکه در همه جامعه ما وجود دارد. ما هم مثل شما کارمان را انجام می‌دهیم و دل‌مان به آینده خوش است که وضع اقتصادی و زندگی مردم بهتر شود. به قول میاچ ما فقط می‌گوییم انشاءالله و منتظریم یک اتفاق بزرگ مانند معجزه رخ دهد.

در این هنگام خبرنگاری در مورد دلیل اخراج ژلکو میاچ، مربی تیم راه آهن پرسید که دایی در این خصوص گفت: ناظر بازی بعد از مسابقه به ما اعلام کرد، چندین صحنه خطا نبود اما من نمی‌دانم چرا داور آنها را خطا گرفت. بهادر عبدی مالک توپ بود و بازیکن حریف روی او خطا کرد. مطمئنا در این مواقع انسان نمی‌تواند اعصابش را کنترل کند. وقتی داوران اشتباهات بزرگی می‌کنند مشکل از آنجا شروع می‌شود.

دایی ادامه داد: مگر تنیس یا بدمینتون بازی می‌‎کنیم که نباید به هم برخورد کنیم؟! در ایران داوران چنین صحنه‌هایی را خطا می‌گیرند و وقتی تیم‌ها در مسابقات بین المللی شرکت می‌کنند و این خطاها گرفته نمی‌شود به مشکل می‌خوردند. به نظر من داوران باید بیشتر وقت گذاشته و تمرکز کنند.

"دیواری کوتاه‌تر از ما نیست و عین آب خوردن میاچ را اخراج می‌کنند در حالی که مربیان پیکان وسط زمین بود"، وی با بیان این جمله افزود: کمیته انضباطی تهدید کرده اگر مربیان تیم که روی سکو هستند کارهای‌شان را بار دیگر تکرار کنند محروم می‌شوند. این واقعا خنده‌دار است. از شما می‌پرسم آیا می‌شود به کسی که روی سکو نشسته تذکر و یا اخطار داد؟! واقعا به این اتفاقات خنده‌دار نمی‌توان جواب داد. نمی‌دانم چرا همیشه به ما گیر می‌دهند و به افراد دیگر کاری ندارند.

سرمربی تیم راه آهن با یادآوری اینکه وقتی اعتراض می‌کند می گویند فلانی همیشه این کار را انجام می‌دهد، افزود: روی آشوبی پنالتی شد. آیا بازیکنان ما اعتراض کردند؟ وقتی در دو قدمی داور چنین اتفاقات ساده‌ای رخ می‌دهد مگر اعصاب فولادی داریم که بتوانیم آن را تحمل کنیم؟!

وی در ادامه با انتقاد از تعویق دو دیدار تیمش برابر مس و پیکان افزود: به خاطر مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا برای تمرین کردن ساک روی دوش‌مان بود و هر روز به این زمین و آن زمین می‌رفتیم. بعضی مواقع حتی ما را به زمین‌ها راه نمی‌دادند در حالی که خودمان زمین تمرین و مسابقه داریم.

در این هنگام خبرنگاری از دایی سئوال کرد: "فکر می‌کنید با این شرایط داوری‌ها فوتبال ما پیشرفت می‌کند؟"، که وی اظهار داشت: آیا پیشرفتی در فوتبال می‌بینید که بخواهیم داوری‌ها هم پیشرفت کند؟! نتایجی که گرفتیم نشان می‌دهد تا موفقیتی هست همه خودشان را برای پاداش دادن نشان می‌دهند و در روزهای شکست دیگر دیده نمی‌شوند. آنها چون فوتبالی نیستند روی چنین مسائلی تاثیر می‌گذارند.

دایی گفت: نباید اجازه داد هرکسی در خارج از محدود خودش اظهارنظر کند. هر فرد مسئول تیم خودش است و نباید برای تیم‌های دیگر و یا کل مملکت اظهارنظر کند. من در این مدت هیچ پیشرفتی ندیدم و داوری ها هم از این مقوله جدا نیست. باید فوتبال و داوری با هم پیشرفت کنند.

سرمربی تیم راه آهن در حالی که این انتقادها را مطرح کرد به کادر فنی و بازیکنان تیم نوجوانان به خاطر موفقیت‌های اخیر خسته نباشید گفت و یادآور شد: فوتبال آینده متعلق به این بازیکنان است. من به آنها توصیه می‌کنم با یک باخت ناامید نشوند و بیشتر تلاش کنند تا بتوانند در جام جهانی نتایج خوبی را کسب کنند.

خبرنگاری در خصوص اظهارنظر ویسی پیرامون اینکه علی دایی در کنار زمین اعتراض می‌کند به همین خاطر داوران برای او پنالتی می‌گیرند از سرمربی راه آهن پرسید که او اینگونه پاسخ داد: در زمین زورشان به ما نمی‌رسد و از بیرون جوسازی می‌کنند که دایی داد می‌زند! شما ببینید من امروز چند بار نیمکتم را آرام کردم. وقتی یک خطای واضح مانند پرتاب اوت را داور نمی‌گیرد یا خطاهای بیهوده اعلام می‌کند، واقعا نمی‌توان سکوت کرد.

وی تصریح کرد: در این بازی تیم ویسی تنها یک موقعیت نصفه و نیمه ایجاد کرد. بهتر است راجع به تیم خودمان صحبت کنیم و با تمرکز روی تیم خود به فکر پیشرفت باشیم نه اینکه جوسازی کنیم. همه دیدند پنالتی ما نادیده گرفته شد. اینکه من داد زدم یا نزدم چه کمکی به تیم من کرد.

"آیا فکر می‌کردید راه آهن در این فصل نتایج بسیار خوبی را کسب کند؟"، دایی در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: مطمئن باشید اگر می‌دانستم تیم نتیجه نمی‌گیرد ریسک نمی‌کردم و پنج روز پیش از آغاز بازی‌ها تیم را نمی‌بستم. سال قبل من با این بازیکنان کار کردم و به آنها ایمان داشتم. بازیکنان راه آهن زحمت کشیده و خدا هم پاداش‌شان را داده است. ما سرمان را پایین انداخته و تنها تمرین می‌کنیم و به خاطر اعتقاد و ایمانی که به کارمان داریم تا امروز نتایج خوبی گرفته‌ایم.

دایی در پایان در خصوص دیدار حساس ایران با کره جنوبی گفت: من نمی‌توانم پیشنهادی به کادر فنی تیم ملی بدهم اما به عنوان یک ایرانی برای این تیم آرزوی موفقیت می‌کنم. از مردم هم خواهش و تقاضا دارم به ورزشگاه آمده و تیم ملی را تنها نگذارند. اگر صد هزار تماشاگر به ورزشگاه بیایند شرایط برای کره سخت خواهد شد. امیدوارم تیم ملی با آمادگی کامل در آن بازی به میدان رفته و کره را شکست دهد.