به گزارش خبرنگار مهر، بخش تعاون کشور این روزها نخستین تجربه خود در عرصه نفت و گاز را شاهد است .

پروژه GTL ( پالایشگاه نفت و گاز) ابرکوه روز پنجشنبه شاهد حضور معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بود .

این پروژه که نخستین برنامه وزارت تعاون در بخش نفت و گاز کشور است و احداث آن در زمینی به مساحت 100 هکتار آغاز شده، قرار است تا سه سال دیگر به بهره برداری برسد .

کلید اولین پروژه تعاونی نفت و گاز در ابرکوه زده شد

یکی از نکات مثبت این پروژه سرمایه گذاری مردم شهرستان در قالب تشکیل تعاونی فراگیر سرو قامت ابرکوه است که 15 درصد از سهام این پالایشگاه را که برآورد هزینه ساخت آن حدود 800 میلیارد تومان است در اختیار دارد و این مسئله یک تجربه جدید در سرمایه گذاری مردم این شهرستان به خصوص دهک های پایین جامعه است .

ابرکوه در حال حاضر به علت خشکسالی ها متمادی و مشکلات بخش کشاورزی در حیطه اشتغال با مشکل روبرو شده است و راه اندازی چندین واحد تولیدی و از جمله این پالایشگاه می تواند رونق بخش اشتغال در این شهرستان باشد .

فرماندار ابرکوه بعد از بازدید از این پروژه و در جمع مسئولان در سالن دانشکده پیراپزشکی با اشاره به پتانسیل های بالای ابرکوه اظهار داشت: به دلایل مختلف این شهرستان در سالیان گذشته مورد بی مهری قرار گرفته اما در دولت نهم و دهم تلاش هایی برای رفع محرومیت ها صورت گرفته است ولی این شهرستان هنوز نیز نیاز به توجه بیشتر دارد .

ابرکوه زیرساخت های مورد نیاز برای جلب سرمایه گذار را دارد

اسماعیل برزگرزاده افزود: این شهرستان ویژگی های بسیاری برای سرمایه گذاری دارد که از جمله آنها می توان به این مسئله اشاره کرد که با وجودی که این شهر در مجاورت کویر قرار گرفته، بر عکس بسیاری از نقاط، از لحاظ زیست محیطی هیچ مشکلی ندارد .

وی وجود زیرساخت های مناسب از جمله خط لوله گاز سراسری، راه آهن و نیروی متخصص را از دیگر عوامل برای حضور سرمایه گذاران در منطقه دانست .

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اظهار داشت: اقتصاد مردم جهان در چند دهه گذشته بر اساس کشاورزی و اکنون بر اساس صنعت شکل گرفته است و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست .

لزوم سرمایه گذاری در صنایع نوین

امرالله فلاح زاده که به همراه معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان محلی از پروژه در دست ساخت پالایشگاه GTL ابرکوه بازدید کرده بود، افزود: به همین دلیل و برای آنکه از قافله توسعه در دنیا عقب نمانیم باید هر چه بیشتر بر روی صنایع نوین به خصوص نفت و گاز و انرژی های نو سرمایه گذاری کنیم .

وی با اشاره به اینکه پروژه پتروشیمی در سه شهرستان استان یزد در سفرهای استانی هیئت دولت مصوب و در سفر مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت و بعد از آن به واسطه کارشناسی ها و مشکلاتی مانند آب، پتروشیمی ابرکوه به پروژه فوق تبدیل شد، گفت: در دو شهرستان محروم استان یزد شامل ابرکوه و خاتم این کار در حوزه تعاون قرار گرفت و با توجه به رسالت دولت در حوزه اشتغال، مراحل کار را پیگیری کرده ایم .

فلاح زاده در مورد تلاش هایی که برای انجام این کار در ابرکوه صورت گرفته است اظهار داشت: دولت مکلف به تأمین زیرساخت ها بود که با گذر خط هشتم گاز سراسری از ابرکوه و با توجه به اینکه تنها یک واحد صنعتی دیگر قادر به برداشت خوراک از این خط بود، مجوزهای لازم اخذ شد .

ابتکاری جدید در جلب سرمایه گذار در کشور

این مدیر افزود: در این پروژه و در ابتکاری جدید سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاران داخلی و بخش تعاونی در قالب تعاونی فراگیر سرو قامت با حضور مردم شهرستان ابرکوه حضور دارند .

فلاح زاده با اشاره به برنامه پنجم توسعه که دولت را موظف به کوچک سازی کرده است، یادآور شد: در قالب این برنامه دولت باید سهم خود در تولید ناخالص ملی را از 80 به 20 درصد کاهش دهد و سهم تعاون به 25 و سهم بخش خصوصی به 55 درصد برسد .

وی ادامه داد: تمام مردم باید در این عرصه وارد شوند و گرنه چنانچه تصدی از دولت به جمع محدودی انتقال پیدا کند، ارزش چندانی ندارد .

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم اظهار داشت: با تعاملی که در مسئولان شهرستان دیده می شود، هر زمان که این پالایشگاه به بهره برداری برسد، غبار محرومیت از ابرکوه زدوده می شود .

ابتکار جلب سرمایه گذار مستند سازی شود

کاوه اشتهادی افزود: تجربه بهره گرفته شده برای مشارکت در ساخت این پروژه که تعامل و مشارکت سرمایه گذار خارجی و داخلی همچنین بهره بردن از سرمایه گذاری بخش تعاون است، باید الگوی دیگران در کشور قرار گیرد و شما باید با مستند سازی کار، آن را در اختیار دیگر فعالان اقتصادی قرار دهید .

وی بیان داشت: این تجربه حاصل تلاش مسئولان و همدلی مردمی و کاری بسیار ارزشمند است .

اشتهاردی یادآور شد: دشمن تمام تلاش خود را برای از بین بردن همراهی و همدلی مردم و مسئولان به کار گرفته و باید با همدلی این پروژه را به شکست بکشانیم .

تعاون نمود بارز اقتصاد مقاومتی است

این مسئول با اشاره به فرمایشات رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی گفت: بروز و ظهور اقتصاد مقاومتی در اقتصاد تعاونی و مردمی است و باید در تمام بخش های کشور نمود پیدا کند .

اشتهاردی با اشاره به اینکه معنای تعاون تحقق روحیه و فرهنگ تعاون است، یادآور شد: همه متولی تعاون هستند و این وظیفه تنها بر عهده یک اداره نیست .

وی یادآور شد: اگر مردم در کارهای تعاونی دخیل باشند و خود را سهیم بدانند در روحیه و زندگی آنها نیز تأثیرگذار خواهد بود .

این مسئول با اشاره به برخی از فعالیت های دولت نهم و دهم در عرصه تعاون ادامه داد: کارآفرینی، کشور و جامعه را زنده و پویا نگه می دارد و به فرمایش امام راحل تا روحیه تعاون در کشور حاکم است، کشور از آسیب ها محفوظ می ماند .

تولید روزانه 10 هزار بشکه بنزین و گازوئیل از گاز

مدیرعامل شرکت تعاونی پالایش نفت و گاز ابرکوه نیز در این برنامه به بیان برخی از جزئیات طرح پرداخت .

خاکساری افزود: از دو ماه قبل کار را شروع کرده ایم و تاکنون بیش از 400 هزار متر مربع خاکبرداری انجام شده است و در مورد دیگر مراحل کار نیز در حال پیگیری هستیم .

به گفته مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد پروژه در دست ساخت GTL با اتمام کار و با تبدیل گاز، روزانه 10 هزار بشکه بنزین و گازوئیل تولید می کند .

با افتتاح این پروژه علاوه بر اینکه بخش بزرگی از مشکل اشتغال در ابرکوه حل می شود، ابرکوه یک گام بزرگ در مسیر توسعه بر می دارد.

.....................

گزارش: رحیم میرعظیم