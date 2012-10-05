اهانت به پیامبر(ص) باعث انزوای دشمنان و همگرایی مسلمانان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر صادقی رشاد در همایش حقوق ادیان که بعد از ظهر پنج‌شنبه به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با حضور جمعی از محققان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه در قم برگزار شد، ضمن محکوم کردن اهانت به پیامبر(ص) اظهار داشت: این اهانت‌ها اگر چه موجب جریحه دار کردن قلوب مسلمانان می‌شود اما رخ داد این اشتباهات در عین حال موجب تعالی اسلام و ترویج بیشتر آن در میان مردم جهان است.



وی با بیان اینکه این سخن در تعالیم امام سجاد(ع) نیز دیده می‌شود، اظهار داشت: اهانت‌هایی که اخیرا و در سالهای گذشته به مقام قدسی نبی مکرم اسلام(ص) صورت گرفته است اگر چه تألم خاطر برای دلدادگان آن حضرت است اما به سودآورترین موضوعات در ارائه اسلام به دنیا تبدیل شده است.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: این اهانت‌ها موجب شد تا مسلمانان یکپارچه و متفق القول در مقابل دشمنان بایستند.



وی ادامه داد: این کارها موجب می‌شود تا مسلمانان از فرق مختلف و با اختلافاتی که دارند آن را محکوم کنند همان طور که در جریان سلمان رشدی نیز شاهد این موضوع بودیم و این مسایل موجب می شود تا همگرایی امت اسلامی بیشتر شود.



حجت الاسلام رشاد با بیان اینکه این اهانت باعث انزوای دشمنان و همگرایی میان مسلمانان خواهد شد آن را از الطاف خداوند دانست و بیان کرد: مدعیان حقوق بشر ابتدایی و بدیهی ترین حقوق ملتها و امت اسلامی را نادیده می گیرند.



گفتنی است این همایش علمی با برگزاری چند میزگرد و پنل تخصصی با موضوعاتی مانند تضمین احترام به ادیان و نگاهی به تفاوت دیدگاه‎های حقوقی - بین‌المللی در مورد توهین به ادیان به کار خود ادامه داد.

