تامین معنویت هدف گردشگری در پایتخت معنوی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمان فر، عصر پنج شنبه در نشست خبری شرکت توسعه گردشگری سپاد اظهار کرد: به شهر مشهد باید فراتر از بحث گردشگری و با رویکرد معنوی به عنوان قطب مذهبی کشور نگاه شود.

وی تاکید کرد: تامین معنویت برای مردم از وظایف بزرگ حکومتی است وهمانطور که دولت وظیفه تامین آسایش را برای مردم دارد باید معنویت را نیز تامین کند.

نماینده مردم مشهد افزود: مامریت شهر مشهد تامین معنویت برای کشور است و باید زیر ساخت ها را طوری فراهم کنیم تا با فرصت مساوی تمام اقشارمردم بتوانند از زیارت بهره مند شوند.

وی یاد آورشد: باید در مشهد به گردشگری طوری پرداخت که تنها متولین نباشند که از زیارت برخوردار شوند بلکه به عنوان یک قطب معنوی باید اقشار مختلف را در نظر داشته باشد.

وی تاکید کرد: باید از زاویه متفاوتی به گردشگری در شهر مشهد پرداخت و آن تامین معنویت برای تمام اقشار در جامعه و تمام استانهای کشور است.

حجت الاسلام پژمان فر تصریح کرد: باید به سمت ساخت محل های اقامتی کم هزینه برای زائران با در آمدهای کم ومتوسط باشیم تا همه مردم در سفر به مشهد بر خوردار باشند.

وی با اشاره به گردشگری زیارت بیان کرد: در خصوص گردشگری زیارت برنامه خاصی وجود ندارد و مسئولیت پذیرش زائران وگردشگران به عهده سازمان حج و زیارت نیست و برعهده سازمان گردشگری است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گردشگری ایجاد رضایت مندی در مسافر است و زمانی در زمینه گردئشگری موفق می شویم که در مسافران رضایت ایجاد کنیم.

وی در رابطه با مناطق نمونه گردشگری گفت: در مورد مناطق نمونه گردشگری با چالش روبه رو هستیم زیرا فرصتی است برای هر استان که که جذب توریست داشته باشد اما این فرصت یک تهدید هم است.

نماینده مردم مشهد در مجلس یاد آورشد: با برنامه ریزی به صورت گسترده در تمام استانهای کشور تاخیر در بهره برداری مناطق نمونه گردشگری پیش آمده است.

وی بیان کرد: برای پرداختن واعتبار بخشی به مناطق نمونه گردشگری در کشور باید اولویت بندی شود تا فرصت ها را برای جذب گردشگر از دست ندهیم.