مصیب عنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چندین سال است که مردم ولایی و مومن خراسان شمالی در انتظار ملاقات با نایب امام زمان(عج) هستند تا خاک پای ایشان را توتیای چشم خود کنند.

وی از این سفر به عنوان برگ زرینی در تاریخ خراسان شمالی یاد کرد و افزود: مردم استان پس از سال‌ها سرانجام به آرزوی دیرین خود رسیدند و در 19 مهر ماه سال جاری زیارت مقام معظم رهبری نصیب آنها می‌شود.

عنابستانی در ادامه اظهار داشت: البته این سفر در کنار برکات معنوی، برکات مادی فراوانی نیز برای استان خراسان شمالی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: مدیران کشوری و مسئولان سه قوه از همراهان معظم له در این سفر خواهند بود که با حضور در شهرستان‌های مختلف استان از نزدیک با مشکلات و نیازهای اهالی این منطقه از ایران اسلامی آشنا می‌شوند.

فرماندار شهرستان اسفراین اظهار امیدواری کرد مردم خراسان شمالی از این سفر نهایت استفاده و بهره معنوی و مادی را ببرند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه نماینده خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری، امام جمعه بجنورد و استاندار خراسان شمالی در پیامی مشترک از تشریف فرمایی مقام معظم رهبری در روز چهارشنبه 19 مهر ماه به این استان خبر دادند.