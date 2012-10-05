ماشین به دنبال فرار از قعر/ سبزقباها اولین پیروزی را از فیروز می خواهند

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری 14 دیدار از گروه های دوگانه در روز جمعه، رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور هفته چهارم خود را سپری می کند که در یکی از بازی ها گروه الف، تیم ماشین سازی در تبریز از تیم سنگ آهن بافق یزد پذیرایی خواهد کرد.

ماشین سازان که شروعی بد در فصل جاری داشتند و به حکم سازمان لیگ، در دیدار برگزار نشده برابر الوند همدان سه بر صفر بازنده اعلام شدند، اکنون پس از گذشت سه هفته از فصل بدون امتیاز در جایگاه نازل چهاردهم جدول گروه الف ایستاده اند.

این تیم ریشه دار فوتبال تبریز که دو بازی گذشته خود را نیز به ترتیب برابر گسترش فولاد و نساجی مازندران واگذار کرده است، در حالی به دیدار تیم سنگ آهن بافق می رود که این تیم یزدی از سه دیدار قبلی خود چهار امتیاز دشت کرده که با توجه به حضور یک مربی به نام فیروز کریمی در راس کادر فنی این تیم، نمی توان اندوخته فعلی سنگ آهنی ها را راضی کننده دانست.

ماشین سازان با هدایت علیرضا اکبرپور سرمربی جوان و آینده دار فوتبال تبریز در آستانه برگزاری چهارمین دیدار فصل خود شرایط خوبی دارند. باشگاه ماشین سازی که اکنون از مشکلات چند هفته قبل خود تا حدودی فاصله گرفته و مدیرعامل جدید برای رسیدگی به امور این باشگاه منصوب شده است، تمرینات خوبی را طی روزهای گذشته زیر نظر کادرفنی دنبال کرده و به نظر می رسد که این تیم عزم خود را برای کسب نخستین پیروزی فصل جزم کرده است.

سبزقباها که در بین بازیکنانشان نفرات نامی و شناخته شده کمتر دیده می شود، با ترکیبی بومی برابر تیم سنگ آهن به میدان خواهد رفت و پیش بینی می شود که نمایش هفته چهارم ماشین سازی برابر میهمان خود، متفاوت از بازیهای قبلی این تیم در فصل جاری باشد.

در سوی مقابل، تیم سنگ آهن بافق نیز که از سه دیدار قبلی خود یک برد، یک تساوی و یک باخت تجربه کرده و در جایگاه پنجم جدول گروه ایستاده است، برای اینکه نشان دهد تیمی مدعی است و برای رسیدن به بالای جدول تلاش می کند، به دنبال برتری مقابل میزبان خود خواهد بود که البته خود کریمی هم می داند که اکنون اوضاع ماشین سازی نسبت به ابتدای فصل بهتر شده و تیمش نمی تواند کار راحتی در ورزشگاه تختی تبریز داشته باشد.

پیروزی ماشین سازی در دیدار فردا می تواند برای فرار این تیم پرطرفدار از پایین جدول کمک زیادی کند اما تساوی و شکست خانگی برابر سنگ آهن، شاگردان اکبرپور را همچنان فانوس به دست نگه خواهد داشت. تیم سنگ آهن نیز در صورتیکه نتواند از تبریز با خود امتیاز ببرد، احتمال دارد حتی تا رده های پایینی جدول سقوط کرده و به نوعی وارد بحرانی زودرس شود.

دیدار تیمهای ماشین سازی تبریز و سنگ آهن بافق یزد از چارچوب بازی های هفته چهارم گروه الف لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 15:15 روز جمعه چهاردهم مهر با قضاوت پیام باقری دوست با کمکهای سخاوت سلیمان نژاد و عسگر محمدی در ورزشگاه تختی (باغشمال) تبریز به انجام خواهد رسید.