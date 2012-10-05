یورش دوباره گسترش فولاد به صدر جدول/ شاگردان خطیبی پیروزی می خواهند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور جمعه با انجام 14 دیدار از گروه های دوگانه سپری می شود که در یکی از بازیهای مهم گروه الف، تیم گسترش فولاد تبریز به میهمانی تیم نساجی در قائمشهر خواهد رفت.

گسترش فولاد که از سه بازی قبلی خود هفت امتیاز به حساب خود واریز کرده و هم اکنون در جایگاه سوم جدول ایستاده است، در حالی به دیدار تیم نساجی می رود که این تیم قدیمی قائمشهر از سه بازی خود در فصل جاری تنها سه امتیاز به جیب زده که این اندوخته سرخهای مازندران حاصل از پیروزی هفته گذشته آنها برابر ماشین سازی تبریز بوده است.

شاگردان رسول خطیبی مربی خوش فکر فوتبال تبریز در این دیدار بی گمان به دنبال کسب سه امتیاز خواهند بود، بطوریکه خطیبی در این خصوص می گوید: اگرچه تیم نساجی در حال حاضر شرایط چندان خوبی ندارد و نتایج جالبی کسب نکرده اما به هر حال نام این تیم نساجی است و می تواند برای ما در بازی هفته چهارم مشکل ساز شود.

با این اوصاف باید گفت که آبی های تبریز برای رسیدن دوباره به صدر جدول، کار سختی را در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر پیش رو دارند و برای تحقق خواسته خود باید برابر میزبان رده نهمی به چیزی غیر از کسب سه امتیاز قانع نشوند.

این در حالیست که همزمان با دیدار گسترش فولاد تبریز در خانه نساجی مازندران، دو تیم بالای جدولی نفت مسجد سلیمان و الوند همدان باید برابر یکدیگر صف آرایی کنند که این مسابقه نیز برای گسترش فولاد از اهمیت فوق العاده برخوردار خواهد بود.

اهمیت بازی تیمهای اول و دوم جدول گروه الف برای آبی های تبریز از آنجائیست که در صورت تساوی این دیدار و برتری دو گله گسترش فولاد برابر نساجی، می تواند تیم خطیبی را دوباره به صدر جدول گروه بازگرداند و از اینرو یک چشم گسترشی ها در دیدار آدینه قائمشهر، به پیکار حساس الوند و نفت در همدان خواهد بود.

هم اکنون تیم گسترش فولاد با هفت امتیاز از سه دیدار در جایگاه سوم ایستاده است و تیمهای نفت مسجد سلیمان و الوند همدان هرکدام با 9 امتیاز و به تناسب تفاضل گل به ترتیب در رده های اول و دوم جدول گروه الف ایستاده اند.

تیم نساجی مازندران نیز با سه امتیاز و گل آوراژ بهتر نسبت به تیمهای گل گهر سیرجان و اتکا گرگان در خانه نهم قرار گرفته است.

دیدار تیمهای نساجی مازندران و گسترش فولاد تبریز از چارچوب بازی های هفته چهارم گروه الف لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 15:15 روز جمعه چهاردهم مهر با قضاوت محمد حسین اسدی با کمکهای رضا عبدوس و محمدرضا مازندران در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار خواهد شد.

