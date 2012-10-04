به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلیلی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتخاب سرمربی جدید تیم فوتبال صنعت نفت آبادان ضمن بیان مطلب فوق گفت: هیات مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان پس از برکناری ژوزه آلبرتو کاستا برای انتخاب سرمربی جدید تیم جلساتی را برگزار کرده است.

وی در ادامه افزود: در این مدت با پنج مربی داخلی و یک مربی خارجی وارد مذاکره شدیم که در نهایت با آلفردو کاسمیرو پرتغالی برای هدایت تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در ادامه رقابت‌های لیگ برتر به توافق رسیدیم.

عضو هیات مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان تاکید کرد: مراسم معارفه رسمی این سرمربی پرتغالی روز شنبه یا یکشنبه انجام خواهد شد.