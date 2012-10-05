فراز در پی پایان دادن به ناکامی/ سه امتیاز شهرداری را زنده می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور با انجام 14 دیدار از گروه های دوگانه پشت سر گذاشته می شود که در یکی از بازی های حساس گروه "ب" تیم پرمهره اما ناکام شهرداری تبریز به میهمانی تیم ملی حفاری در اهواز خواهد رفت.

شهرداری که نتوانسته حداقل انتظارات فوتبالدوستان تبریزی از خود را برآورده سازد، اکنون شرایط چندان جالبی تجربه نمی کند و سخت در اندیشه کسب اولین پیروزی فصل و فاصله گرفتن از شرایط بحرانی است. این تیم که جمعی از بازیکنان و مربیان نامی را در زمین و روی نیمکت خود می بیند، در سه هفته قبلی هرگز موفق به احراز پیروزی برابر حریفان نشده و همین امر سبب شده تا استرسی زودرس ساقهای سرخپوشان لیگ یکی فوتبال تبریز را سست تر کند.

نمایش نه چندان دلچسب شاگردان فراز کمالوند در تبریز برابر تیم فولاد یزد، هیچ نشانی از یک تیم آماده که داعیه بازگشت به لیگ برتر را دارد، نداشت و خیلی از آنهایی که به ورزشگاه تختی تبریز آمده بودند را نا امید کرد اما باید گفت که اکنون ابتدای فصل است و فرصت زیادی برای قرار گیری در رده های بالایی جدول برای شهرداران وجود دارد هرچند که فوت فرصت نیز هرگز برای آنها قابل جبران نخواهد بود.

دیدار با حفاری به واسطه جایگاه این تیم اهوازی در جدول رده بندی گروه "ب" اگرچه روی کاغذ می تواند مصافی راحت برای شهرداری تبریز باشد اما شکی نیست که اهوازی های بدون امتیاز فردا درصدد کسب سه امتیاز از دیدار خانگی شان خواهند بود و همین انگیزه آنها سبب خواهد شد تا شهرداری نتواند به راحتی از جنوب امتیاز بگیرد.

شهرداری تبریز که اکنون به یک امتیاز از سه بازی در خانه نازل یازدهم جدول گروه ایستاده است، برای پایان دادن به ناکامی های خود در فصل جاری، باید میزبان فانوس به دست خود را قربانی کند و اگر اتفاقی غیر از این بیفتد، این احتمال وجود دارد که سرخپوشان تبریز وارث جایگاه فعلی حفاری اهواز شوند و آنگاه باید بحرانی ترین شرایط را برای کمالوند و شاگردانش متصور شد.

دیدار تیمهای ملی حفاری اهواز و شهرداری تبریز از چارچوب بازیهای هفته چهارم گروه "ب" لیگ دسته اول باشگاه های کشور از ساعت 16 چهاردهم مهر با قضاوت سید مهدی سید علی و کمک های محبت علی رضایی تبار و حسن طوماری در ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز به انجام خواهد رسید.

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گزارش: محمود نصیرپور