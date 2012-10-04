تولید 60 نوع فرآورده در حوزه دام توسط موسسه رازی

به گزارش خبرنگار مهر، دکترهادی قدکچی عصر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت روز دامپزشکی اظهار داشت: تولید این تعداد فرآورده در حوزه دام وطیور باعث ایجاد ارتباط نزدیک میان موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و سازمان دامپژشکی کشور در راستای ارتقا سلامت جامعه شده است.

وی تصریح کرد: توسعه اقتصادی بدون توجه به سلامت دام و بیماری های مشترک میان انسان ودام اتفاق نمی افتد که همین موضوع باعث شده تامسئولان به حوزه دامپزشکی و سلامت دام نگاه ویژه ای داشته باشند.

همکاری برای استانداردسازی تلفات دام

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی کشورسپس خواستار راه اندازی کمیسیون دامی در سطح استان ها شد و بیان کرد: تلفات دام درایران بیش از استانداردهاست و می‌توان با همکاری موسسات تحقیقاتی گام‌های خوبی را در مسیراستانداردسازی این مشکل برداشت.

قدکچی اضافه کرد: هم اکنون شعبه شیراز موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی فعالیت لازم برای تولید واکسن دوگانه روغنی( برای آنفولانزای طیور) را آغار کرده است.

تولید شش واکسن استرتژیک در موسسه رازی

وی تاکید کرد: موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی دارای دانش بومی است که بعد از دانش هسته ای، دانشی استراتژیک در کشور است که به دنبال خودکفایی در این زمینه هستیم.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی کشور سپس به تلاش‌های انجام شده برای بومی‌سازی تولید واکسن در کشوراشاره کرد وافزود: هم اکنون از هفت واکسن مهم و استراتژیک کشور که وزارت بهداشت مصرف کننده آنها است، شش نوع آن در موسسه رازی تولید می‌شود.

قدکچی یادآورشد: فعالیت موسسه سرم‌سازی رازی به خصوص در شرایط کنونی که نیاز بیشتری به فعالیت و تلاش وجود دارد، گسترده‌تر شده تا نیاز کشور به واکسن پوشش داده شود.

حمایت از پایان نامه های دکترا دامپژشکی

وی همچنین عنوان کرد: موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی برمبنای نیاز سنجی های انجام شده از پایان نامه های دکترا عمومی و تخصصی دامپژشکی حمایت می کند.