راه اندازی رادیو شهر بناب مطالبه نمایندگان مجلس از مسئولین صدا و سیما است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمد باقری بنابی شامگاه روز پنجشنبه درجلسه شورای اداری شهرستان بناب با انتقاد از عملکرد ضعیف مطبوعات استان آذربایجان شرقی یادآور شد: مطبوعات بایستی بصورت نقادانه موانع و مشکلات مربوط به استان را به چالش بکشانند و مطالب را دلسوزانه مورد نقد قراردهند.

باقری بنابی همچنین با انتقاد از نبود یک روزنامه استانی فعال که در سطح کشور تأثیرگذار باشد؛ گفت: در آینده علتهای نبودن روزنامه شاخص استانی را اعلام خواهم کرد.

وی اظهارداشت: برای فعالیت مطبوعات باید سعه صدر مدیران و آزادی معقول و قانونی برای آنها فراهم باشد.

دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین از مسئولین دستگاه قضایی شهرستان خواست با قاچاقچیان مشروبات الکلی وموادمخدر برخورد قاطع نمایند. چراکه آنها به انسانیت رحم نمی کنند.

وی سپس با بیان اینکه حفظ وضعیت فعلی اشتغال باید دغدغه اصلی مسئولان باشد، از مدیران و مسئولان شهرستان خواست تا همه تلاش خود را بکار گیرند تا واحدهای تولیدی و صنفی به تعطیلی نکشند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهارداشت: باتوجه به شرایط فعلی بحران اقتصادی درکشور، مسئولان باید با تکریم ارباب رجوع و رعایت اخلاق مداری با تولیدکنندگان، آنها را به ادامه فعالیت و تلاش دلگرم و ترغیب کنند.

وی از نیروی انسانی به عنوان عامل اصلی توسعه و پیشرفت جوامع نام برد و اذعان کرد: اگر درجامعه ای نیروهای لایق و نخبه روی کار بیایند و مدیران شایسته براساس رعایت اصل شایسته سالاری انتخاب شوند، آنگاه شاهد شکوفایی و بالندگی جامعه خواهیم بود.

باقری بنابی با انتقاد از کمرنگ بودن شایسته سالاری در استان و کشور، خواستار توجه بیشتر مسئولان به این مقوله شد.

وی همچنین به منظور اجرای اصل شایسته سالاری در بدنه مدیریت شهرستان خواستار تشکیل کمیته ای در این شهرستان برای تعیین و اجرای معیار و ملاکها و نیز پیگیری آیین نامه های مربوط به انتخابات مدیران جهت بکارگیری مسئولان شایسته برای ادارات شد.

نماینده مردم بناب دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش و جایگاه شورای اداری شهرستان در پیشبرد اهداف مدیریتی شهرستان، از آن به عنوان موتور محرکه شهرستان نام برد و برلزوم استفاده بیشتر از پتانسیل این شورا تأکید کرد.

وی همچنین با تأکید بر لزوم برگزاری جلسات شورای اداری با نشاط و پرکار در شهرستان گفت: همه مسئولان شهر و شهردار باید در این جلسات عملکرد خودشان را گزارش دهند.

باقری بنابی با انتقاد از مدیران برخی ادارات بخاطر عدم پیگیری امورات مربوط به اداره خود ازآنها خواست دراین زمینه بسیارجدی باشند و بنده نیزدرخدمت مسئولان شهرستان هستم.

وی در خصوص اخذ مجوز راه اندازی رادیو بناب هم گفت: برای این کار اقداماتی شروع شده، اما با توجه به یکسری محدودیتها باید موانع و محدودیتهای آنها رفع شود.

این نماینده روحانی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اقتصادی کشور نیز اشاره کرد. وی از عزم جدی دولت و مجلس برای حل مشکلات اقتصادی کشور خبرداد و اذعان کرد: با توجه به اینکه دشمنان در صدد سوء استفاده از هر کلمه صحبتها و اظهارنظرهای مسئولان قوای سه گانه کشور هستند؛ بنابراین مسئولان در هر جایگاهی باید حساب شده حرف بزنند و بجای حرف زدن بیشتر عمل کنند.

حجت الاسلام باقری بنابی ادامه داد: آنچه در شرایط فعلی بحران اقتصادی دردآور است، این است که در بین دعواهای مسئولان قشر ضعیف جامعه مظلوم واقع شده و سردرگم می شوند.

وی تصریح کرد: به فضل الهی با تدبیر و هوشیاری مسئولان از بحران اقتصادی فعلی عبور خواهیم کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از عدم توجه به دهه کرامت در سطح شهرستان بخصوص از سوی دستگاههای تبلیغی بیان کرد: متأسفانه در این مناسبت جنب و جوش لازم را در شهرستان ندیدم؛ لذا مسئولان بایستی به اعیاد مذهبی بیش از این توجه کنند و به آن بها دهند.

باقری بنابی در خاتمه از ضعف نظارت در بازار و اصناف شهرستان بناب و همچنین استان و کشور انتقاد کرد و با بیان اینکه بازار بناب به حال خود رها شده است؛ گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت بناب باید در امر نظارت و بازرسی دقیق تر و شدیدتر عمل کرده و با گران فروشی های غیراصولی و بی رویه مقابله کنند