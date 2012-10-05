یثربی به تئاتر شهر "نزدیک تر" شد

یثربی در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش"نزدیک تر" از روزگذشته 13مهرماه اجرای خود را در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر آغاز کرده است. اما متاسفانه به دلیل تعجیل در آغاز اجرا احتمالا در چند روز اول بدون پوستر و بروشور این نمایش روی صحنه می رود.

وی درباره این اثر نمایشی که قرار بوده یکی از اپیزودهای فیلم سینمایی"دعوت" به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا باشد توضیح داد: با پیشنهاد حاتمی کیا قرار شد این اپیزود به داستانی مستقل تبدیل شود که در نهایت به ساختار نمایشنامه "نزدیک تر" رسیدم. در این نمایش مارال مختاری و علیرضا مهران به عنوان بازیگر حضور دارند. موسیقی زنده اثر نیز توسط مهدی مختاری ساخته شده است.

طراحی صحنه را علیرضا مهران و طراحی لباس را نیایش میمندی نژاد برعهده دارند و آرمان خلعتبری پوستر و بروشور این نمایش را طراحی کرده است.

نمایش "نزدیک ‌تر"هر روز ساعت 19:30با مدت زمان 65 دقیقه در تالار "سایه" مجموعه تئاتر شهربا شیوه ای مدرن و تکنیک های تئاتر درمانی اجرا می‌شود.