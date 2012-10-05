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۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۵

توکلی:

مایع کوبی تب برفکی 2000 راس دام در جنوب کرمان

مایع کوبی تب برفکی 2000 راس دام در جنوب کرمان

جیرفت - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان گفت: بیش از 2هزار راس گاو در گاوداری های صنعتی علیه بیماری تب برفکی مایع کوبی می شوند.

ابراهیم توکلی در گفتگو با مهر با اشاره به علائم بیماری تب برفکی اظهارداشت: این ویروس عامل بیماری در ابتدا به مدت دو تا سه روز تب شدید ایجاد نموده و متعاقبا تاول های در داخل دهان و روی پا ظاهر می‌شود که ممکن است پاره شده و موجب لنگش حیوان شود.

وی افزود: این بیماری بسیار واگیردار است و قطرات آبروسل دفع شده از حیوان آلوده، تماس با تجهیزات دامداری، غذا، وسایل نقلیه، البسه آلوده و حیوانات شکارچی اهلی و وحشی موجب گسترش بیماری می‌شوند.

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان با اشاره به اینکه دوره کمون  این بیماری بین 3-6 روز می باشد، خاطرنشان کرد: تب بالا٬ کاهش شدید تولید شیر بی اشتهایی و افسردگی شدید تشکیل وزیکولهای حاوی مایع سروزی و شفاف در مخاط دهان زبان و بالشتک دندانی و همچنین ناحیه تاج سم و فضای بین انگشتی از علائم این بیماری در گاوها می باشد.

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان گفت:بیش از 2هزار راس گاو در گاوداری های صنعتی علیه بیماری تب برفکی مایع کوبی می شوند.

کد مطلب 1712379

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