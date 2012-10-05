مایع کوبی تب برفکی 2000 راس دام در جنوب کرمان

ابراهیم توکلی در گفتگو با مهر با اشاره به علائم بیماری تب برفکی اظهارداشت: این ویروس عامل بیماری در ابتدا به مدت دو تا سه روز تب شدید ایجاد نموده و متعاقبا تاول های در داخل دهان و روی پا ظاهر می‌شود که ممکن است پاره شده و موجب لنگش حیوان شود.

وی افزود: این بیماری بسیار واگیردار است و قطرات آبروسل دفع شده از حیوان آلوده، تماس با تجهیزات دامداری، غذا، وسایل نقلیه، البسه آلوده و حیوانات شکارچی اهلی و وحشی موجب گسترش بیماری می‌شوند.

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان با اشاره به اینکه دوره کمون این بیماری بین 3-6 روز می باشد، خاطرنشان کرد: تب بالا٬ کاهش شدید تولید شیر بی اشتهایی و افسردگی شدید تشکیل وزیکولهای حاوی مایع سروزی و شفاف در مخاط دهان زبان و بالشتک دندانی و همچنین ناحیه تاج سم و فضای بین انگشتی از علائم این بیماری در گاوها می باشد.

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان گفت:بیش از 2هزار راس گاو در گاوداری های صنعتی علیه بیماری تب برفکی مایع کوبی می شوند.