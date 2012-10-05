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۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۷

حداد عادل:

اجماع اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری بعید است

اجماع اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری بعید است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم تهران در مجلس، احتمال اجماع بر روی یک نامزد را در انتخابات ریاست جمهوری از سوی اصولگرایان بعید دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان در پاسخ به اینکه آیا اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدای واحدی خواهند داشت گفت: بعید می دانم در این انتخابات به وحدت نظر برسند.

وی اظهار داشت: مثلا در انتخابات مجلس در تهران سه و یا چند نفر معرفی می شوند و هر تعدادی که تایید شد روی آنها اجماع می کنند.

وی عنوان کرد: وقتی صحبت از انتخاب یک نفر است، احتمالا یا به اجماع نرسند و یا مشکل است که به توافق برسند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: این اظهار نظر بر اساس تجربیات انتخابات گذشته ریاست جمهوری عنوان می شود که تا حالا وقتی انتخاب یک نفر مطرح بود وحدت نظر نداشتیم.

وی اظهار داشت: احتمال دارد در انتخابات آتی نیز چند نفر از اصولگرایان وارد صحنه شوند.

حداد عادل برای شرکت در همایش دانشجویی دانشجو، فرهنگ و هویت و شرکت در مراسم یادواره شهدا به گرگان سفر کرده است.

کد مطلب 1712385

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