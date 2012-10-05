ما وظیفه خود را انجام دادیم حالا نوبت مسئولان قم است

محسن حسن زاده بعد از پایان دیدار تیمش با تیم فوتسال لبنیات دبیری تبریز در هفته نهم از نیم فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور که به برتری هفت بر یک این تیم در چهارمین دیدار خانگی انجامید، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: سه امتیاز این بازی خانگی را با ارائه فوتسالی حساب شده و قوی از آن خود کردیم و جا دارد به عنوان کاپیتان تیم قدردان زحمات و تلاش های تمام بازیکنان صبا به دلیل ارائه بهترین بازی خود در این دیدار باشم.



پیروزی دلچسبی را به هواداران تقدیم کردیم



وی عنوان کرد: این پیروزی در خانه برای ما به دلیل اینکه توانستیم روند رو به رشد خود را ادامه داده و با کسب ششمین برد خود به مکان صدر جدول رده‌بندی صعود کنیم خوشحال‌کننده است، به همین دلیل عملکرد راضی‌کننده‌ای داشتیم و پیروزی دلچسبی را به هواداران تقدیم کردیم.



کاپیتان تیم فوتسال صبای قم ابراز داشت: در این دیدار تمام بازیکنان ما در بهترین روز و آماده‌ترین شرایط خود قرار داشتند و انگیزه کسب یک پیروزی شیرین دیگر در بازی‌های این فصل به آنها نیروی مضاعفی داده بود که منجر به برد شیرین مقابل دبیری تبریز شد.



وی ابراز داشت: در روز خوبی قرار داشتیم و فکر می‌کنم در حضور تماشاگران خوب قمی، فوتسال قابل قبولی را به نمایش گذاشتیم، فوتسالی که موجب خوشحالی تماشاگران شد و آنها را بعد از تماشای این دیدار راضی به منازل خود روانه کرد.



مسئولان قم نشان بدهند که واقعا دلشان برای ورزش قم و موفقیت آن می تپید



حسن زاده در ارزیابی عملکرد بازیکنان تیم صبای در پایان دیدار با دبیری تبریز افزود: نشان دادیم که تیم بسیار بزرگی هستیم، ما یک تیم کاملا بومی تشکیل داده‌ایم که تمام نفرات آن را جوانان خوش‌آتیه فوتسال قم تشکیل می‌دهند و قطعا می‌توانیم در ادامه بازی های این فصل در جدال با تیم‌های متمول لیگ برتر عملکرد بسیار خوبی نشان بدهیم.



وی عنوان کرد: در روزی که خوب بازی کردیم سه امتیاز را از تیم فوتسال دبیری تبریز گرفتیم تا روند رو به رشد تیم در ادامه رقابت‌های این فصل لیگ برتر فوتسال ادامه یابد، ما به آنچه از این بازی می‌خواستیم رسیدیم و این می‌تواند زمینه موفقیت‌های بیشتر ما در ادامه لیگ برتر را نیز فراهم کند.



کاپیتان تیم فوتسال صبای قم تصریح کرد: اکنون روحیه بسیار خوبی داریم ولی حرف اصلی من با مسئولان استان قم است که واقعا ما را تنها نگذارند، ما دین و وظیفه خود را نسبت به آنها ادا کردیم و حالا نوبت آنها است که نشان بدهند که واقعا دلشان برای ورزش قم و موفقیت آن می تپید.



تیم فوتسال صبای قم بعد از کسب پنج پیروزی در هشت هفته قبل لیگ برتر، در هفته نهم نیز در خانه از سد تیم دبیری تبریز گذشت تا ضمن کسب ششمین پیروزی این فصل با کسب 19 امتیاز و یک پله صعود به مکان صدر جدول رده‌بندی برود.

