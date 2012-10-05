به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله باقری پس از دیدار تیم های فوتسال صبای قم و دبیری تبریز که شامگاه پنج‌شنبه از هفته نهم لیگ برتر فوتسال با پیروزی صبا با نتیجه 7 بر یک در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد، در جمع خبرنگاران تصریح کرد: زمین مسابقه تنها میدان مبارزه نیست بلکه عرصه خوب فکر کردن و باهوش بودن نیز هست به همین خاطر به بازیکنان تیم صبای قم می بالم.



در تمام لحظات بازی برتری خود را به حریف دیکته کردیم



وی بیان داشت: بازیکنان صبای قم در دیدار برابر دبیری تبریز خوش فکر و با تدبیر بازی کردند و همین بازی هوشمندانه آنها سبب شد تا در تمام لحظات بازی بدون اینکه خود را اذیت کنند برتری خود را به حریف دیکته کرده و سه امتیازی ارزشمند بازی را از این تیم بگیرند.



مربی تیم فوتسال صبای قم افزود: تیم دبیری تبریز در ترکیب خود بهترین های سال های اخیر فوتسال ایران را داشت و هر کدام از آنها حکم یک کاپیتان و بازیکن محوری را برای تیم خود داشتند اما دیدید که ما تکیه بر یک بازیکن خاص نداشتیم و تمام بازیکنان ما در میدان بازی مدیریت کردند.



وی اضافه کرد: ما از تساوی مقابل گیتی پسند اصفهان و شکست مقابل فرش آراء مشهد که شایسته آن نبودیم به خوبی درس گرفتیم و توانستیم در دیدارهای اخیر پیروزی های ارزشمندی کسب کرده و خود را به صدر جدول رده بندی برسانیم.



به شکلی تمرین می‌کنیم که با فوتسال روز دنیا مطابقت دارد



باقری با تاکید بر اینکه صبای قم شخصیت قهرمانی پیدا کرده است، اظهار داشت: ما تنها تیم بومی چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور هستیم که کاملا و از هر نظر در اوج آمادگی به سر می بریم، ما هیچ بازیکن مصدومی ندارم و به شکلی تمرین می کنیم که با فوتسال روز دنیا مطابقت دارد.



وی تصریح کرد: دبیری تبریز از بازیکنان نامداری تشکیل شده است و بردن این تیم کار آسانی نبود اما در حضور دو هزار تماشاگر قمی نشان دادیم که چقدر تیم بزرگی هستیم و من مطمئن هستم مسئولان عزیزی که در سالن بودند اگر حمایت خود را از تیم ما بیشتر کنند ما امسال مدعی اصلی کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال کشور هستیم.



گفتنی است: تیم فوتسال صبای قم با کسب برتری قاطع هفت بر یک مقابل تیم دبیری تبریز با کسب 19 امتیاز به صدر جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال رفت در حالی که این تیم باید در هفته دهم روز سوم آذر ماه در اهواز به مصاف تیم حفاری برود.