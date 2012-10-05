وحدت و انسجام در گلستان مثال زدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی امامی شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاحیه ششمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین گفت: قبل از انقلاب در استان با وجود قومیت های مختلف شاهد نزاع و درگیری بودیم در حالیکه پس از انقلاب شاهد نزدیکی و تقریب بین اقوام و مذاهب مختلف بودیم که از نمونه ها ان مشارکت در سازندگی ایران اسلامی، تحمل و صبر در مقابل هر نوع حادثه و مشکلات است.

وی اذعان داشت: گلستان با همه این وحدت و تقریب متاسفانه در فقر به سر می برد و به لحاظ بهره وری رتبه 25 کشور را دارد، با توسعه بخش صنعت می توان استان را رو به جلو برد.

امامی ادامه داد: تنوع در رنگ و نژاد و قومیت هیچ فخری ایجاد نمی کند و ملاک برتری تقوا است، اختلاف رنگ و جنس به سبب ایجاد ارتباط بین انسانها است.

وی اظهار داشت: گلستان استانی است که قومیت های مختلف با هم در صلح و صفا زندگی می کنند و تاریخ 7 هزار ساله استان به زمان آریایی ها بر می گردد.

امامی خاطر نشان کرد: گلستان با تنوع اقلیمی زیاد خود به عنوان یک قطب گردشگری نیز محسوب می شود و از نظر اماکن مذهبی نیز امامرادگان، مساجد و تکایای زیادی را در خود جای داده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ثبت جهانی برج قابوس گفت: شهرهای جرجان، استرآباد و تمیشه سابقه چندهزار ساله دارند و به دوران نخست زندگی انسانها بر می گردند و دیوار دفاعی گرگان که پس از دیوار چین طولانی ترین دیوار دفاعی جهان است، همه این مواهب باعث می شود تا گلستان به عنوان قطب گردشگری شناخته شود.