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۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۳

امامی:

وحدت و انسجام در گلستان مثال زدنی است

وحدت و انسجام در گلستان مثال زدنی است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: وحدت و انسجام مثال زدنی در بین اقوام مختلف گلستان موجب شده است تا استان به رنگین کمان ایران تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی امامی شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاحیه ششمین جشنواره  بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین گفت: قبل از انقلاب در استان با وجود قومیت های مختلف شاهد نزاع و درگیری بودیم در حالیکه پس از انقلاب شاهد نزدیکی و تقریب بین اقوام و مذاهب مختلف بودیم که از نمونه ها ان مشارکت در سازندگی ایران اسلامی، تحمل و صبر در مقابل هر نوع حادثه و مشکلات است.

وی اذعان داشت: گلستان با همه این وحدت و تقریب متاسفانه در فقر به سر می برد و به لحاظ بهره وری رتبه 25 کشور را دارد، با توسعه بخش صنعت می توان استان را رو به جلو برد.

امامی ادامه داد: تنوع در رنگ و نژاد و قومیت هیچ فخری ایجاد نمی کند و ملاک برتری تقوا است، اختلاف رنگ و جنس به سبب ایجاد ارتباط بین انسانها است.

وی اظهار داشت: گلستان استانی است که قومیت های مختلف با هم در صلح و صفا زندگی می کنند و تاریخ 7 هزار ساله استان به زمان آریایی ها بر می گردد.

امامی خاطر نشان کرد: گلستان با تنوع اقلیمی زیاد خود به عنوان یک قطب گردشگری نیز محسوب می شود و از نظر اماکن مذهبی نیز امامرادگان، مساجد و تکایای زیادی را در خود جای داده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ثبت جهانی برج قابوس گفت: شهرهای جرجان، استرآباد و تمیشه سابقه چندهزار ساله دارند و به دوران نخست زندگی انسانها بر می گردند و دیوار دفاعی گرگان که پس از دیوار چین طولانی ترین دیوار دفاعی جهان است، همه این مواهب باعث می شود تا گلستان به عنوان قطب گردشگری شناخته شود.

کد مطلب 1712392

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